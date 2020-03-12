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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2063206420652066
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 20:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

ФРС заливает пожар на рынках деньгами.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... ngami.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 22:51

  Чукча2 написав:ФРС заливает пожар на рынках деньгами.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... ngami.html

Это еще ничего!
Все впереди ребята!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:28

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Fed Unleashes $1.5 Trillion Repo Bailout, Expands "Not QE" To QE5

Репо, это, как я понимаю, все еще не то, он ж возвращается потом. Рынки не верят. Обвал будет продожаться и им останется только делать прямой безвозвратный выкуп акций на триллионы и гарантировать, что эти акции никогда не будут сброшены с баланса. Вот тогда все и начнется. Если аналитики не решат, что это бессмысленная затея и пациент скорее мертв, и целесообразно не пытаться его воскресить, а перезагрузить систему вместе с баксом и вдыхать жизнь в нового поциента. Тогда, вообще, произойдет все неожиданно и очень быстро и с обклейкой туалетов. И вирус тут ни при чем. Дело в ошибочной финансовой политике последних 40 лет и в ошибочности теории монетаризма.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 13 бер, 2020 00:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:31

Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:45

Соотношение золото-серебро уже 101.25, новый исторический максимум :shock:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:46

  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.

Кто платину продает?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:11

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.

Кто платину продает?

РВС вроде, но там маржа бешеная.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

утро доброе.
кто подскажет банки, реально работающие с золотом (серебром) в Одессе без суперконской маржи, буду благодарен .
Можно\лучше в ЛС. :wink:
Alex2007
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  #<1 ... 2063206420652066
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