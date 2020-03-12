|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:46
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
ФРС заливает пожар на рынках деньгами.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:51
Это еще ничего!
Все впереди ребята!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:28
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Репо, это, как я понимаю, все еще не то, он ж возвращается потом. Рынки не верят. Обвал будет продожаться и им останется только делать прямой безвозвратный выкуп акций на триллионы и гарантировать, что эти акции никогда не будут сброшены с баланса. Вот тогда все и начнется. Если аналитики не решат, что это бессмысленная затея и пациент скорее мертв, и целесообразно не пытаться его воскресить, а перезагрузить систему вместе с баксом и вдыхать жизнь в нового поциента. Тогда, вообще, произойдет все неожиданно и очень быстро и с обклейкой туалетов. И вирус тут ни при чем. Дело в ошибочной финансовой политике последних 40 лет и в ошибочности теории монетаризма.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 13 бер, 2020 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:31
Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 08:46
Кто платину продает?
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:11
РВС вроде, но там маржа бешеная.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 11:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
утро доброе.
кто подскажет банки, реально работающие с золотом (серебром) в Одессе без суперконской маржи, буду благодарен .
Можно\лучше в ЛС.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:14
Додано: П'ят 13 бер, 2020 12:45
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Думаю заказать серебрянные унцовки в количестве кратной стандартной упаковке 500 шт. на низах цены на серебро.
Вопрос. Что лучше взять: филармоникеры или кенгуру, т.к. (они наиболее дешевые, сейчас около 18 долларов за монету при большом опте), или же американские орлы (они дороже, но 2020 год - это последний год в этом дизайне монеты "шагающая свобода" и, теоретически, они могут иметь какую-то дополнительную ценность.
Поговорил с дилером, он рекомендует брать наиболее дешевые монеты, но он не верит в нумизматическую ценность "орлов" со временем т.к. занимается металлами, а не монетами.
Поскольку количество монет - большое, то насколько их сложно будет скопом продать при желании без скидок? Будет ли этом случае преимущество у американских орлов? Они вообще популярны?
Есть мысли по этому поводу? Может кто-то опытом поделиться?
|