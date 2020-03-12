Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:28

наблюдательный написав: Fed Unleashes $1.5 Trillion Repo Bailout, Expands "Not QE" To QE5 Fed Unleashes $1.5 Trillion Repo Bailout, Expands "Not QE" To QE5

Репо, это, как я понимаю, все еще не то, он ж возвращается потом. Рынки не верят. Обвал будет продожаться и им останется только делать прямой безвозвратный выкуп акций на триллионы и гарантировать, что эти акции никогда не будут сброшены с баланса. Вот тогда все и начнется. Если аналитики не решат, что это бессмысленная затея и пациент скорее мертв, и целесообразно не пытаться его воскресить, а перезагрузить систему вместе с баксом и вдыхать жизнь в нового поциента. Тогда, вообще, произойдет все неожиданно и очень быстро и с обклейкой туалетов. И вирус тут ни при чем. Дело в ошибочной финансовой политике последних 40 лет и в ошибочности теории монетаризма.