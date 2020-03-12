hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.
У кого какие прогнозы ? Понятно, что пока точно ничего не ясно, но предполагать можно - на какой устойчивый уровень цен выйдет золото? Я имею ввиду, что как-то же мы этот шторм преодолеем ? Может кто-то считает, что после бури золото вернется на низы ? Я считаю, что подрастет. Н на сколько ? Чисто наугад - возможно выйдет на устойчивый уровень около 1800 ? И на сколько долго мир будет штормить ? До июня ? Пол года ? Полтора года ?
hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.
У кого какие прогнозы ? Понятно, что пока точно ничего не ясно, но предполагать можно - на какой устойчивый уровень цен выйдет золото? Я имею ввиду, что как-то же мы этот шторм преодолеем ? Может кто-то считает, что после бури золото вернется на низы ? Я считаю, что подрастет. Н на сколько ? Чисто наугад - возможно выйдет на устойчивый уровень около 1800 ? И на сколько долго мир будет штормить ? До июня ? Пол года ? Полтора года ?
Штормить будет не раз. Это фейк, после выборов основной шторм.
hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.
У кого какие прогнозы ? Понятно, что пока точно ничего не ясно, но предполагать можно - на какой устойчивый уровень цен выйдет золото? Я имею ввиду, что как-то же мы этот шторм преодолеем ? Может кто-то считает, что после бури золото вернется на низы ? Я считаю, что подрастет. Н на сколько ? Чисто наугад - возможно выйдет на устойчивый уровень около 1800 ? И на сколько долго мир будет штормить ? До июня ? Пол года ? Полтора года ?
это всё равно, как знать прикуп. думаю - никто ничего не знает, по крайней мере здесь. хотя и любопытно читать прогнозы......
недавно слушал одного умного мужика, тот сказал, что демократия будет ущемляться во всём мире. можно предположить и некие конфискационные меры на этом фоне, везде.
Я бы в таком раскладе поставил бы на американские монеты. Нумизматическая ценность "Орлов" при изменении дизайна, думаю, будет уже играть роль через несколько лет. Также "Орлы" в Украине продаються реже, в большинстве оседая в США. Быстро продать серебро будет трудно, труднее золота. Ломбарды и ювелиры возьмут за цену металла и ту будут сбивать. Нумизматы могут дать хорошую цену, но быстро продать - только случайно. А где покупать собираетесь, если не секрет?
Я бы в таком раскладе поставил бы на американские монеты. Нумизматическая ценность "Орлов" при изменении дизайна, думаю, будет уже играть роль через несколько лет. Также "Орлы" в Украине продаються реже, в большинстве оседая в США. Быстро продать серебро будет трудно, труднее золота. Ломбарды и ювелиры возьмут за цену металла и ту будут сбивать. Нумизматы могут дать хорошую цену, но быстро продать - только случайно. А где покупать собираетесь, если не секрет?
В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже.