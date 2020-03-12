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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2065206620672068>
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:34

  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.


У кого какие прогнозы ? Понятно, что пока точно ничего не ясно, но предполагать можно - на какой устойчивый уровень цен выйдет золото? Я имею ввиду, что как-то же мы этот шторм преодолеем ? Может кто-то считает, что после бури золото вернется на низы ? Я считаю, что подрастет. Н на сколько ? Чисто наугад - возможно выйдет на устойчивый уровень около 1800 ? И на сколько долго мир будет штормить ? До июня ? Пол года ? Полтора года ?
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:37

  kalinavalera1 написав:
  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.


У кого какие прогнозы ? Понятно, что пока точно ничего не ясно, но предполагать можно - на какой устойчивый уровень цен выйдет золото? Я имею ввиду, что как-то же мы этот шторм преодолеем ? Может кто-то считает, что после бури золото вернется на низы ? Я считаю, что подрастет. Н на сколько ? Чисто наугад - возможно выйдет на устойчивый уровень около 1800 ? И на сколько долго мир будет штормить ? До июня ? Пол года ? Полтора года ?

Штормить будет не раз. Это фейк, после выборов основной шторм.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 14:40

  kalinavalera1 написав:
  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.


У кого какие прогнозы ? Понятно, что пока точно ничего не ясно, но предполагать можно - на какой устойчивый уровень цен выйдет золото? Я имею ввиду, что как-то же мы этот шторм преодолеем ? Может кто-то считает, что после бури золото вернется на низы ? Я считаю, что подрастет. Н на сколько ? Чисто наугад - возможно выйдет на устойчивый уровень около 1800 ? И на сколько долго мир будет штормить ? До июня ? Пол года ? Полтора года ?


это всё равно, как знать прикуп.
думаю - никто ничего не знает, по крайней мере здесь.
хотя и любопытно читать прогнозы......

недавно слушал одного умного мужика, тот сказал, что демократия будет ущемляться во всём мире. можно предположить и некие конфискационные меры на этом фоне, везде.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:25

Astacus

Я бы в таком раскладе поставил бы на американские монеты. Нумизматическая ценность "Орлов" при изменении дизайна, думаю, будет уже играть роль через несколько лет. Также "Орлы" в Украине продаються реже, в большинстве оседая в США.
Быстро продать серебро будет трудно, труднее золота. Ломбарды и ювелиры возьмут за цену металла и ту будут сбивать. Нумизматы могут дать хорошую цену, но быстро продать - только случайно.
А где покупать собираетесь, если не секрет?
Alhimik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:36

  Alhimik написав:Astacus
А где покупать собираетесь, если не секрет?


Где будет дешевле из: Польша, Чехия, Германия, Латвия, Австрия. Пока склоняюсь к Польше.

Если есть у кого-то интерес, могу привезти в Украину (свои оставлю в ЕС)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:46

  Alhimik написав:Astacus

Я бы в таком раскладе поставил бы на американские монеты. Нумизматическая ценность "Орлов" при изменении дизайна, думаю, будет уже играть роль через несколько лет. Также "Орлы" в Украине продаються реже, в большинстве оседая в США.
Быстро продать серебро будет трудно, труднее золота. Ломбарды и ювелиры возьмут за цену металла и ту будут сбивать. Нумизматы могут дать хорошую цену, но быстро продать - только случайно.
А где покупать собираетесь, если не секрет?


В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:49

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ребята , нумиз. ценность у таких монет - нулевая, даже не надейтесь.
Это другой рынок.
Вот https://auction.violity.com/103251190-k ... -1923-goda
Востаннє редагувалось Чукча2 в П'ят 13 бер, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:китайских панд


Самые не желательные из всех, много фуфла, тираж и так далее.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:южноафриканские золотые ранды


Эти да, редко встречаются.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:57

  Чукча2 написав:Ребята , нумиз. ценность у таких монет - нулевая, даже не надейтесь.
Это другой рынок.


Я показывал и приценивал унцевый золотой ранд в киевском монетном магазине. Хозяин мне сходу давал +$200 к стоимости золота. Это без торговли. :wink:
Libo
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  #<1 ... 2065206620672068>
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