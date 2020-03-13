Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

Libo написав: В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже. В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже.

Это инвест. монеты, стоимость которых при обратной продаже, будет равна, в лучшем случае, стоимости металла в слитках. И никакой дизайн им дополнительной стоимости в ближайшей перспективе не добавит. Сейчас различных дизайнов штампуют вагонами. Это довольно прибыльный банковский бизнес, который рассчитан на мало понимающих людей. Для подарка, или как сувенир, такая монета вполне подойдет, но для инвестиции лучше купить слиток, который будет значительно дешевле. Думаю что приобретать такие монеты нужно под твёрдый заказ, так как заработать на них будет не так просто.В Лондоне, например, любые инвест. монеты выкупают по цене слиткового металла.И не больше.