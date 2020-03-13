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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2065206620672068
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 16:59

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Это без торговли


Да, они хороши, хоть в руках не держал...но там другая история.
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:00

  Чукча2 написав:
  Libo написав:китайских панд


Самые не желательные из всех, много фуфла, тираж и так далее.


Посмотри на цены по годам.
https://www.goldeneaglecoin.com/buy-sil ... ver-pandas
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:04

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Libo написав:Посмотри


Это ни чего для рынка Украины не значит, а мы тут живём, для китайцев...возможно.
Унцовка - это цена лома+скромная плата за удар пресса ...ни больше ни меньше
Я ни кого не отговариваю, человек пусть сам решает, я уже наигрался...продал и забыл
Чукча2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:18

  Libo написав:В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже. 8)

Это инвест. монеты, стоимость которых при обратной продаже, будет равна, в лучшем случае, стоимости металла в слитках. И никакой дизайн им дополнительной стоимости в ближайшей перспективе не добавит. Сейчас различных дизайнов штампуют вагонами. Это довольно прибыльный банковский бизнес, который рассчитан на мало понимающих людей. Для подарка, или как сувенир, такая монета вполне подойдет, но для инвестиции лучше купить слиток, который будет значительно дешевле. Думаю что приобретать такие монеты нужно под твёрдый заказ, так как заработать на них будет не так просто.
В Лондоне, например, любые инвест. монеты выкупают по цене слиткового металла.
И не больше.
https://www.bullionbypost.co.uk/sell-to ... ver-coins/
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:30

  наблюдательный написав:
  Libo написав:В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже. 8)

Это инвест. монеты, стоимость которых при обратной продаже, будет равна, в лучшем случае, стоимости металла в слитках. И никакой дизайн им дополнительной стоимости в ближайшей перспективе не добавит. Сейчас различных дизайнов штампуют вагонами. Это довольно прибыльный банковский бизнес, который рассчитан на мало понимающих людей.


Речь идет об официальных монетах с фиксированным номиналом. Ты разницу понимаешь? Архистратиг серебряный, 1 унция, номинал 1 грн. Либерти доллар США серебряный, 1 унция, номинал 1 доллар США и т.д.
Так вот по этим монетам опять отправляю тебя снова на сайт. Открой такие монеты разных стран и посмотри как меняется их стоимость по годам.

https://www.goldeneaglecoin.com/buy-silver
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 17:44

  Libo написав:
Речь идет об официальных монетах с фиксированным номиналом. Ты разницу понимаешь? Архистратиг серебряный, 1 унция, номинал 1 грн. Либерти доллар США серебряный, 1 унция, номинал 1 доллар США и т.д.
Так вот по этим монетам опять отправляю тебя снова на сайт. Открой такие монеты разных стран и посмотри как меняется их стоимость по годам.

https://www.goldeneaglecoin.com/buy-silver

Хотелки продавцов мне понятны.
Меня интересует живой ресурс где эти монеты выкупают обратно, и главное,
по какой цене?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:24

  наблюдательный написав:
  Libo написав:
Речь идет об официальных монетах с фиксированным номиналом. Ты разницу понимаешь? Архистратиг серебряный, 1 унция, номинал 1 грн. Либерти доллар США серебряный, 1 унция, номинал 1 доллар США и т.д.
Так вот по этим монетам опять отправляю тебя снова на сайт. Открой такие монеты разных стран и посмотри как меняется их стоимость по годам.

https://www.goldeneaglecoin.com/buy-silver

Хотелки продавцов мне понятны.
Меня интересует живой ресурс где эти монеты выкупают обратно, и главное,
по какой цене?


Там же и выкупают. Можно слать им монеты по почте. Дисконт 10 или 15% процентов от цены продажи. У них рынок в обе стороны. Все монетные конторы США так работают и процветают.
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 18:48

  Libo написав:Там же и выкупают. Можно слать им монеты по почте. Дисконт 10 или 15% процентов от цены продажи. У них рынок в обе стороны. Все монетные конторы США так работают и процветают.

То что выкупают, это тоже понятно. Но черт кроется в деталях.
По какой цене выкупают? Точнее, какая разница в цене выкупа металла в монете и в слитке? Дисконт учитывать не будем, так он будет и там, и там.
Если разницы нет, то будем считать эту тему закрытой.

P.S. Я так понимаю что речь идёт не о редких (антикварных)монетах,
а о современных, с приличными тиражами.
Которые продаются практически в любых количествах
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 19:06

  наблюдательный написав:
  Libo написав:Там же и выкупают. Можно слать им монеты по почте. Дисконт 10 или 15% процентов от цены продажи. У них рынок в обе стороны. Все монетные конторы США так работают и процветают.

То что выкупают, это тоже понятно. Но черт кроется в деталях.
По какой цене выкупают? Точнее, какая разница в цене выкупа металла в монете и в слитке? Дисконт учитывать не будем, так он будет и там, и там.
Если разницы нет, то будем считать эту тему закрытой.

P.S. Я так понимаю что речь идёт не о редких (антикварных)монетах,
а о современных, с приличными тиражами.
Которые продаются практически в любых количествах


Слитки в Америке вообще не катят. У народа на них аллергия и психологическое неприятие. После конфискации. Тогда слитки конфисковали, а разрешили оставлять себе только монеты.
С тех пор пипл тарится только монетами. 8)
Libo
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  #<1 ... 2065206620672068
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