Это ни чего для рынка Украины не значит, а мы тут живём, для китайцев...возможно. Унцовка - это цена лома+скромная плата за удар пресса ...ни больше ни меньше Я ни кого не отговариваю, человек пусть сам решает, я уже наигрался...продал и забыл
Libo написав:В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже.
Это инвест. монеты, стоимость которых при обратной продаже, будет равна, в лучшем случае, стоимости металла в слитках. И никакой дизайн им дополнительной стоимости в ближайшей перспективе не добавит. Сейчас различных дизайнов штампуют вагонами. Это довольно прибыльный банковский бизнес, который рассчитан на мало понимающих людей. Для подарка, или как сувенир, такая монета вполне подойдет, но для инвестиции лучше купить слиток, который будет значительно дешевле. Думаю что приобретать такие монеты нужно под твёрдый заказ, так как заработать на них будет не так просто. В Лондоне, например, любые инвест. монеты выкупают по цене слиткового металла. И не больше. https://www.bullionbypost.co.uk/sell-to ... ver-coins/
Libo написав:В Америке долгое время очень популярными были южноафриканские золотые ранды из червоного золота. Сейчас их начали штамповать и из серебра. Хорошо растет нумизматическая стоимость золотых и серебряных китайских панд и мексиканских песо. Но и наши Архистратиги не хуже.
Это инвест. монеты, стоимость которых при обратной продаже, будет равна, в лучшем случае, стоимости металла в слитках. И никакой дизайн им дополнительной стоимости в ближайшей перспективе не добавит. Сейчас различных дизайнов штампуют вагонами. Это довольно прибыльный банковский бизнес, который рассчитан на мало понимающих людей.
Речь идет об официальных монетах с фиксированным номиналом. Ты разницу понимаешь? Архистратиг серебряный, 1 унция, номинал 1 грн. Либерти доллар США серебряный, 1 унция, номинал 1 доллар США и т.д. Так вот по этим монетам опять отправляю тебя снова на сайт. Открой такие монеты разных стран и посмотри как меняется их стоимость по годам.
Libo написав: Речь идет об официальных монетах с фиксированным номиналом. Ты разницу понимаешь? Архистратиг серебряный, 1 унция, номинал 1 грн. Либерти доллар США серебряный, 1 унция, номинал 1 доллар США и т.д. Так вот по этим монетам опять отправляю тебя снова на сайт. Открой такие монеты разных стран и посмотри как меняется их стоимость по годам.
Libo написав: Речь идет об официальных монетах с фиксированным номиналом. Ты разницу понимаешь? Архистратиг серебряный, 1 унция, номинал 1 грн. Либерти доллар США серебряный, 1 унция, номинал 1 доллар США и т.д. Так вот по этим монетам опять отправляю тебя снова на сайт. Открой такие монеты разных стран и посмотри как меняется их стоимость по годам.
Libo написав:Там же и выкупают. Можно слать им монеты по почте. Дисконт 10 или 15% процентов от цены продажи. У них рынок в обе стороны. Все монетные конторы США так работают и процветают.
То что выкупают, это тоже понятно. Но черт кроется в деталях. По какой цене выкупают? Точнее, какая разница в цене выкупа металла в монете и в слитке? Дисконт учитывать не будем, так он будет и там, и там. Если разницы нет, то будем считать эту тему закрытой.
P.S. Я так понимаю что речь идёт не о редких (антикварных)монетах, а о современных, с приличными тиражами. Которые продаются практически в любых количествах
Libo написав:Там же и выкупают. Можно слать им монеты по почте. Дисконт 10 или 15% процентов от цены продажи. У них рынок в обе стороны. Все монетные конторы США так работают и процветают.
То что выкупают, это тоже понятно. Но черт кроется в деталях. По какой цене выкупают? Точнее, какая разница в цене выкупа металла в монете и в слитке? Дисконт учитывать не будем, так он будет и там, и там. Если разницы нет, то будем считать эту тему закрытой.
P.S. Я так понимаю что речь идёт не о редких (антикварных)монетах, а о современных, с приличными тиражами. Которые продаются практически в любых количествах
Слитки в Америке вообще не катят. У народа на них аллергия и психологическое неприятие. После конфискации. Тогда слитки конфисковали, а разрешили оставлять себе только монеты. С тех пор пипл тарится только монетами.