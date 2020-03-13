|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:02
Насчет монет.
Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?
А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8(
-
Astacus
-
-
- Повідомлень: 17
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор