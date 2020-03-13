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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2066206720682069 Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:02 Re: Горячие новости по драгоценным металлам Насчет монет.

Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?

А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8( Astacus Повідомлень: 18 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:35 Astacus написав: Насчет монет.

Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?

А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8( Насчет монет.Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8(

Всё зависит от того, кому и как продавать...

В ЕС для этого есть официальные диллеры, которые отвечают за качество товара, страхуют доставку, выдают документы и т.п.

Можно продавать на Ebay, там монеты значительно дороже, но и налоги там не малые. Плюс почта под подпись получателя не дешевая. Минус в том, что покупатель может отказаться от товара по любой причине, и продавец будет обязан вернуть ему деньги. А таких случаев там полно....

Продавать "по тихому", дабы не светится, без рекламы и без гарантий я не представляю как. Это ведь не дефицит, без которого ну никак.... Всё зависит от того, кому и как продавать...В ЕС для этого есть официальные диллеры, которые отвечают за качество товара, страхуют доставку, выдают документы и т.п.Можно продавать на Ebay, там монеты значительно дороже, но и налоги там не малые. Плюс почта под подпись получателя не дешевая. Минус в том, что покупатель может отказаться от товара по любой причине, и продавец будет обязан вернуть ему деньги. А таких случаев там полно....Продавать "по тихому", дабы не светится, без рекламы и без гарантий я не представляю как. Это ведь не дефицит, без которого ну никак.... наблюдательный

Повідомлень: 3473 З нами з: 29.04.09 Подякував: 87 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51 О, уже $1520...

Знатно золотишко опускают...

Готовят плацдарм для ракеты...

Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции. Или такие жадные, или такие дурные. Ещё несколько таких недель и начнут останавливаться предприятия, а работников на улицу...Уже многим нашим заробитчанам в ЕС советуют паковать чемоданы. наблюдательный

Повідомлень: 3473 З нами з: 29.04.09 Подякував: 87 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08 наблюдательный написав: О, уже $1520...

Знатно золотишко опускают...

Готовят плацдарм для ракеты...

Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции. О, уже $1520...Знатно золотишко опускают...Готовят плацдарм для ракеты...Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции.



Имхо. Золото само опускается вместе с уровнем мирового финансового океана

Цена серебра к цене золота уже 104. К серебру золото переоценено. При восстановлении промактивности ракета будет по серебру скорее, но еще сильно опустится и золото, и серебро, тк пока экономика замерла - будет дефицит ликвидности. Потом экономику будут разгонять эмиссией, но ее направят на запуск производств, а не потребительского или финансового сектора. Поэтому цена не будет сразу расти с момента начала колсмягчения. Я думаю, что региональным валютам придется несладко, там людям будет не до драгметов. Ракету могут запустить скорее деньги из одного из финпузырей, но эти деньги в золоте долго сидеть не будут: как накачают -так и сдуют. Поэтому если будет нормальное монетарное регулирование, то вложив деньги в драгмет, можно надежно рассчитывать только на рост при отыгрывании падения рынков, когда они восстановятся плюс инерция и, возможно, компенсация инфляции. Остальное как повезет Имхо. Золото само опускается вместе с уровнем мирового финансового океанаЦена серебра к цене золота уже 104. К серебру золото переоценено. При восстановлении промактивности ракета будет по серебру скорее, но еще сильно опустится и золото, и серебро, тк пока экономика замерла - будет дефицит ликвидности. Потом экономику будут разгонять эмиссией, но ее направят на запуск производств, а не потребительского или финансового сектора. Поэтому цена не будет сразу расти с момента начала колсмягчения. Я думаю, что региональным валютам придется несладко, там людям будет не до драгметов. Ракету могут запустить скорее деньги из одного из финпузырей, но эти деньги в золоте долго сидеть не будут: как накачают -так и сдуют. Поэтому если будет нормальное монетарное регулирование, то вложив деньги в драгмет, можно надежно рассчитывать только на рост при отыгрывании падения рынков, когда они восстановятся плюс инерция и, возможно, компенсация инфляции. Остальное как повезет Astacus Повідомлень: 18 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2066206720682069 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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