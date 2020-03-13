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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:02
Насчет монет.
Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?
А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8(
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Astacus
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:35
Astacus написав:
Насчет монет.
Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?
А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8(
Всё зависит от того, кому и как продавать...
В ЕС для этого есть официальные диллеры, которые отвечают за качество товара, страхуют доставку, выдают документы и т.п.
Можно продавать на Ebay, там монеты значительно дороже, но и налоги там не малые. Плюс почта под подпись получателя не дешевая. Минус в том, что покупатель может отказаться от товара по любой причине, и продавец будет обязан вернуть ему деньги. А таких случаев там полно....
Продавать "по тихому", дабы не светится, без рекламы и без гарантий я не представляю как. Это ведь не дефицит, без которого ну никак....
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наблюдательный
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51
О, уже $1520...
Знатно золотишко опускают...
Готовят плацдарм для ракеты...
Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции. Или такие жадные, или такие дурные. Ещё несколько таких недель и начнут останавливаться предприятия, а работников на улицу...Уже многим нашим заробитчанам в ЕС советуют паковать чемоданы.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08
наблюдательный написав:
О, уже $1520...
Знатно золотишко опускают...
Готовят плацдарм для ракеты...
Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции.
Имхо. Золото само опускается вместе с уровнем мирового финансового океана
Цена серебра к цене золота уже 104. К серебру золото переоценено. При восстановлении промактивности ракета будет по серебру скорее, но еще сильно опустится и золото, и серебро, тк пока экономика замерла - будет дефицит ликвидности. Потом экономику будут разгонять эмиссией, но ее направят на запуск производств, а не потребительского или финансового сектора. Поэтому цена не будет сразу расти с момента начала колсмягчения. Я думаю, что региональным валютам придется несладко, там людям будет не до драгметов. Ракету могут запустить скорее деньги из одного из финпузырей, но эти деньги в золоте долго сидеть не будут: как накачают -так и сдуют. Поэтому если будет нормальное монетарное регулирование, то вложив деньги в драгмет, можно надежно рассчитывать только на рост при отыгрывании падения рынков, когда они восстановятся плюс инерция и, возможно, компенсация инфляции. Остальное как повезет
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Astacus
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