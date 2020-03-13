Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08

наблюдательный написав: О, уже $1520...

Знатно золотишко опускают...

Готовят плацдарм для ракеты...

Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции. О, уже $1520...Знатно золотишко опускают...Готовят плацдарм для ракеты...Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции.

Имхо. Золото само опускается вместе с уровнем мирового финансового океанаЦена серебра к цене золота уже 104. К серебру золото переоценено. При восстановлении промактивности ракета будет по серебру скорее, но еще сильно опустится и золото, и серебро, тк пока экономика замерла - будет дефицит ликвидности. Потом экономику будут разгонять эмиссией, но ее направят на запуск производств, а не потребительского или финансового сектора. Поэтому цена не будет сразу расти с момента начала колсмягчения. Я думаю, что региональным валютам придется несладко, там людям будет не до драгметов. Ракету могут запустить скорее деньги из одного из финпузырей, но эти деньги в золоте долго сидеть не будут: как накачают -так и сдуют. Поэтому если будет нормальное монетарное регулирование, то вложив деньги в драгмет, можно надежно рассчитывать только на рост при отыгрывании падения рынков, когда они восстановятся плюс инерция и, возможно, компенсация инфляции. Остальное как повезетЯ понимаю, что здесь форум по золоту, но относительно него ломать копья нет смысла, тк намного важнее здоровая экономика и денежная политика. При них можно заработать гораздо больше денег, чем от "ракеты" по золоту. Ожидая эту самую ракету, вы подсознательно желаете таких жутких экономических условий, что лучше бы их не было ни в чьей жизни, тк стратегически вмем будеет хуже. Пример ракеты сейчас на медицинских масках: цены выросли в 100 раз в Польше. Ничего хорошего в этом не вижу, совершенно ничего... Проведите сами аналогию с золотом