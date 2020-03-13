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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 13 бер, 2020 20:02
Насчет монет.
Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?
А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8(
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Astacus
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:35
Astacus написав:
Насчет монет.
Есть хоть один аргумент, что в Украине или в ЕС можно продать в течение месяца хотя бы 1 тысячу серебряных унцовок дороже цены чистого металла? В чем разница со слитками в этом случае?
А ведь тысяча унцовок - это всего лишь 17 483 евро по текущей стоимости 8(
Всё зависит от того, кому и как продавать...
В ЕС для этого есть официальные диллеры, которые отвечают за качество товара, страхуют доставку, выдают документы и т.п.
Можно продавать на Ebay, там монеты значительно дороже, но и налоги там не малые. Плюс почта под подпись получателя не дешевая. Минус в том, что покупатель может отказаться от товара по любой причине, и продавец будет обязан вернуть ему деньги. А таких случаев там полно....
Продавать "по тихому", дабы не светится, без рекламы и без гарантий я не представляю как. Это ведь не дефицит, без которого ну никак....
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наблюдательный
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 21:51
О, уже $1520...
Знатно золотишко опускают...
Готовят плацдарм для ракеты...
Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции. Или такие жадные, или такие дурные. Ещё несколько таких недель и начнут останавливаться предприятия, а работников на улицу...Уже многим нашим заробитчанам в ЕС советуют паковать чемоданы.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:08
наблюдательный написав:
О, уже $1520...
Знатно золотишко опускают...
Готовят плацдарм для ракеты...
Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции.
Имхо. Золото само опускается вместе с уровнем мирового финансового океана
Цена серебра к цене золота уже 104. К серебру золото переоценено. При восстановлении промактивности ракета будет по серебру скорее, но еще сильно опустится и золото, и серебро, тк пока экономика замерла - будет дефицит ликвидности. Потом экономику будут разгонять эмиссией, но ее направят на запуск производств, а не потребительского или финансового сектора. Поэтому цена не будет сразу расти с момента начала колсмягчения. Я думаю, что региональным валютам придется несладко, там людям будет не до драгметов. Ракету могут запустить скорее деньги из одного из финпузырей, но эти деньги в золоте долго сидеть не будут: как накачают -так и сдуют. Поэтому если будет нормальное монетарное регулирование, то вложив деньги в драгмет, можно надежно рассчитывать только на рост при отыгрывании падения рынков, когда они восстановятся плюс инерция и, возможно, компенсация инфляции. Остальное как повезет
Я понимаю, что здесь форум по золоту, но относительно него ломать копья нет смысла, тк намного важнее здоровая экономика и денежная политика. При них можно заработать гораздо больше денег, чем от "ракеты" по золоту. Ожидая эту самую ракету, вы подсознательно желаете таких жутких экономических условий, что лучше бы их не было ни в чьей жизни, тк стратегически вмем будеет хуже. Пример ракеты сейчас на медицинских масках: цены выросли в 100 раз в Польше. Ничего хорошего в этом не вижу, совершенно ничего... Проведите сами аналогию с золотом
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Astacus
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:43
Astacus написав:
Потом экономику будут разгонять эмиссией, но ее направят на запуск производств, а не потребительского или финансового сектора. Поэтому цена не будет сразу расти с момента начала колсмягчения.
Вот тут и начнется самое интересное.....
Какой смысл запускать производства, когда не будет потребления? Кто будет покупать товары, когда 80% населения США уже по уши в кредитах? А если ещё увеличится безработица при массовых банкротствах...
Откуда у населения появятся деньги?
Если всё остановится, то это вызовет сначала протесты, затем бунты и беспредел.
А там на руках сотни миллионов стволов...
Значит будут печатать деньги и раздавать их в виде пособий, и прочих выплат, дабы успокоить население....
И это всё, при неработающей экономике, может закончится очень печально...
Но те, оставшиеся 10%, у которых денег очень много, те быстро сообразят, что гиперифляция быстро сожрет все их богатства, и единственным спасением будет для них золото. Вот тогда ракета и взлетит. А пока готовят плацдарм, дабы скупить по дешевке то, что еще осталось.
Продавить цену на бирже, сейчас никаких трудов не составляет.
Я недавно давал ссылку как это делается...
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наблюдательный
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:45
наблюдательный написав:
О, уже $1520...
Знатно золотишко опускают...
Готовят плацдарм для ракеты...Уже не понимаю трейдеров, покупающих сейчас акции
. Или такие жадные, или такие дурные. Ещё несколько таких недель и начнут останавливаться предприятия, а работников на улицу...Уже многим нашим заробитчанам в ЕС советуют паковать чемоданы.
Подозреваю, что там один "трейдер" - Джером Пауэлл.
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:49
Наблюдательный,
Вы описываете сценарий когда дилетанты взялись бы управлять эмиссией. Есть много способов ее адресно направить с намного меньшими последствиями. Но мнение на этот счет - скорее, дело вкуса и эротических предпочтений
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Astacus
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:52
Astacus написав:
Ожидая эту самую ракету, вы подсознательно желаете таких жутких экономических условий, что лучше бы их не было ни в чьей жизни, тк стратегически вмем будеет хуже.
Эти экономические условия создали не мы, а их создали для нас.
И нам остается только подстраиваться под их правила. И если получится, то сработать на опережение...
Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:58
Astacus написав:
Наблюдательный,
Вы описываете сценарий когда дилетанты взялись бы управлять эмиссией. Есть много способов ее адресно направить с намного меньшими последствиями. Но мнение на этот счет - скорее, дело вкуса и эротических предпочтений
Да, нет. Там далеко не дилетанты...
Там все шибко умные. Для этого достаточно посмотреть на дефицит бюджета и внешний долг США. И сравнить какие они были при Рейгане и какие сейчас.
Но это, как вы заметили, дело вкуса...
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Додано: П'ят 13 бер, 2020 22:58
Astacus написав:
Цена серебра к цене золота уже 104. К серебру золото переоценено.
Куда более важное соотношение, смотрите черное золото против желтого.
Нефть куда важнее инструмент в современном Мире чем серебро.
Хотя серебро здесь тоже верное указывает. Как в подтверждение.
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