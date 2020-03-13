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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2067206820692070
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:01

  наблюдательный написав:Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?


Имхо. Форум - это коллективный опыт. Чужой опыт, совет на нем основанный, ценнее любого предсказания. Опыт - это своего рода нейросеть, обученная в определенных условиях и актуальная толькотв них. Поэтому общение на форуме тем ценнее, чем лучше отделены мнения от фактов.

Еще форум - это эмоции. Я, например, здесь ностальгирую: молодым пацанчиком я тут тусил когда-то и жил тогда в Украине :)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:05

  vladus17 написав:Куда более важное соотношение, смотрите черное золото против желтого.
Нефть куда важнее инструмент в современном Мире чем серебро.
Хотя серебро здесь тоже верное указывает. Как в подтверждение.


До появления доткомов, классической каруселью поочередно надуваемых пузырей были нефть-бакс-золото-...
Astacus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:11

Наблюдательный,
В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли :)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:20

  Astacus написав:
  наблюдательный написав:Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?


Еще форум - это эмоции.

Это не просто форум, это золотая ветка. Тут трепаться без надобности, и ни о чем, как у валютчиков, мне абсолютно не интересно...
Лучше тогда пиво с друзьями пить и в преферанс играть.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:24

  Astacus написав:Наблюдательный,
В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли :)

А кто товары тогда будет покупать?
Вспомним бородатого классика и его знаменитую формулу:
Деньги-Товар-Деньги
наблюдательный
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  #<1 ... 2067206820692070
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