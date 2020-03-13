|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:01
наблюдательный написав:
Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?
Имхо. Форум - это коллективный опыт. Чужой опыт, совет на нем основанный, ценнее любого предсказания. Опыт - это своего рода нейросеть, обученная в определенных условиях и актуальная толькотв них. Поэтому общение на форуме тем ценнее, чем лучше отделены мнения от фактов.
Еще форум - это эмоции. Я, например, здесь ностальгирую: молодым пацанчиком я тут тусил когда-то и жил тогда в Украине
-
Astacus
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:05
vladus17 написав:
Куда более важное соотношение, смотрите черное золото против желтого.
Нефть куда важнее инструмент в современном Мире чем серебро.
Хотя серебро здесь тоже верное указывает. Как в подтверждение.
До появления доткомов, классической каруселью поочередно надуваемых пузырей были нефть-бакс-золото-...
-
Astacus
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:11
Наблюдательный,
В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли
-
Astacus
-
-
- Повідомлень: 22
- З нами з: 15.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:20
Astacus написав: наблюдательный написав:
Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?
Еще форум - это эмоции.
Это не просто форум, это золотая ветка. Тут трепаться без надобности, и ни о чем, как у валютчиков, мне абсолютно не интересно...
Лучше тогда пиво с друзьями пить и в преферанс играть.
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3478
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:24
Astacus написав:
Наблюдательный,
В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли
А кто товары тогда будет покупать?
Вспомним бородатого классика и его знаменитую формулу:
Деньги-Товар-Деньги
-
наблюдательный
-
-
- Повідомлень: 3478
- З нами з: 29.04.09
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 362 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|