Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2067206820692070 Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:01 наблюдательный написав: Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме? Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?



Имхо. Форум - это коллективный опыт. Чужой опыт, совет на нем основанный, ценнее любого предсказания. Опыт - это своего рода нейросеть, обученная в определенных условиях и актуальная толькотв них. Поэтому общение на форуме тем ценнее, чем лучше отделены мнения от фактов.



Еще форум - это эмоции. Я, например, здесь ностальгирую: молодым пацанчиком я тут тусил когда-то и жил тогда в Украине Имхо. Форум - это коллективный опыт. Чужой опыт, совет на нем основанный, ценнее любого предсказания. Опыт - это своего рода нейросеть, обученная в определенных условиях и актуальная толькотв них. Поэтому общение на форуме тем ценнее, чем лучше отделены мнения от фактов.Еще форум - это эмоции. Я, например, здесь ностальгирую: молодым пацанчиком я тут тусил когда-то и жил тогда в Украине Astacus Повідомлень: 23 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:05 vladus17 написав: Куда более важное соотношение, смотрите черное золото против желтого.

Нефть куда важнее инструмент в современном Мире чем серебро.

Хотя серебро здесь тоже верное указывает. Как в подтверждение. Куда более важное соотношение, смотрите черное золото против желтого.Нефть куда важнее инструмент в современном Мире чем серебро.Хотя серебро здесь тоже верное указывает. Как в подтверждение.



До появления доткомов, классической каруселью поочередно надуваемых пузырей были нефть-бакс-золото-... До появления доткомов, классической каруселью поочередно надуваемых пузырей были нефть-бакс-золото-... Astacus Повідомлень: 23 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:11

В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли Наблюдательный,В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли Astacus Повідомлень: 23 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:20 Astacus написав: наблюдательный написав: Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме? Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?



Еще форум - это эмоции. Еще форум - это эмоции.

Это не просто форум, это золотая ветка. Тут трепаться без надобности, и ни о чем, как у валютчиков, мне абсолютно не интересно...

Лучше тогда пиво с друзьями пить и в преферанс играть. Это не просто форум, это золотая ветка. Тут трепаться без надобности, и ни о чем, как у валютчиков, мне абсолютно не интересно...Лучше тогда пиво с друзьями пить и в преферанс играть. наблюдательный

Повідомлень: 3478 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:24 Astacus написав: Наблюдательный,

В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли Наблюдательный,В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли

А кто товары тогда будет покупать?

Вспомним бородатого классика и его знаменитую формулу:

Деньги-Товар-Деньги А кто товары тогда будет покупать?Вспомним бородатого классика и его знаменитую формулу:Деньги-Товар-Деньги наблюдательный

Повідомлень: 3478 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 00:18 Если длинные производственные цепочки еще сохранятся! Они могут разрушиться сами так, что некого там будет спасать, останутся самые нужные. За каждым товаром стоит разветвленный производственно-логистический граф из цепей постащиков промежуточных товаров или услуг. И все они должны сохраниться хотя бы в упрощенном виде, чтобы товар продолжал производиться.



Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.



А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!



Вечный потребитель - такой же мифический персонаж, как вечный двигатель.



Поэтому я на ближайшее будущее (до конца года) ставлю на дефицит ликвидности и продолжение снижения рынков осенью после небольшой летней передышки.



Я бы не искал входа в драгметы, если бы не желание вывести с минтоса приличную часть инвестиций на время кризиса, только ввиду приличного размера этой самой части. Но переводить кеш в драгмет нужно ооочееь неторопясь, в масштабе года. Astacus Повідомлень: 23 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2067206820692070 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: ТупУм