RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2067206820692070
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:01

  наблюдательный написав:Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?


Имхо. Форум - это коллективный опыт. Чужой опыт, совет на нем основанный, ценнее любого предсказания. Опыт - это своего рода нейросеть, обученная в определенных условиях и актуальная толькотв них. Поэтому общение на форуме тем ценнее, чем лучше отделены мнения от фактов.

Еще форум - это эмоции. Я, например, здесь ностальгирую: молодым пацанчиком я тут тусил когда-то и жил тогда в Украине :)
Astacus
 
Повідомлень: 23
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:05

  vladus17 написав:Куда более важное соотношение, смотрите черное золото против желтого.
Нефть куда важнее инструмент в современном Мире чем серебро.
Хотя серебро здесь тоже верное указывает. Как в подтверждение.


До появления доткомов, классической каруселью поочередно надуваемых пузырей были нефть-бакс-золото-... И недвижимость имхо помогала из них выпускать пар временами :)
Востаннє редагувалось Astacus в Суб 14 бер, 2020 07:48, всього редагувалось 2 разів.
Astacus
 
Повідомлень: 23
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:11

Наблюдательный,
В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли :)
Astacus
 
Повідомлень: 23
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:20

  Astacus написав:
  наблюдательный написав:Иначе какой смысл торчать на финансовом форуме?


Еще форум - это эмоции.

Это не просто форум, это золотая ветка. Тут трепаться без надобности, и ни о чем, как у валютчиков, мне абсолютно не интересно...
Лучше тогда пиво с друзьями пить и в преферанс играть.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 29.04.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 бер, 2020 23:24

  Astacus написав:Наблюдательный,
В дополнение к предыдущему посту, вряд ли кто-то сейчас захочет надуть "либеральный пузырь", накачивая люмпенмассы. Скорее, им поставят капельницу, чтобы не умерли :)

А кто товары тогда будет покупать?
Вспомним бородатого классика и его знаменитую формулу:
Деньги-Товар-Деньги
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3478
З нами з: 29.04.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 00:18

Если длинные производственные цепочки еще сохранятся! Они могут разрушиться сами так, что некого там будет спасать, останутся самые нужные. За каждым товаром стоит разветвленный производственно-логистический граф из цепей постащиков промежуточных товаров или услуг. И все они должны сохраниться хотя бы в упрощенном виде, чтобы товар продолжал производиться.

Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.

А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!

Вечный потребитель - такой же мифический персонаж, как вечный двигатель.

Поэтому я на ближайшее будущее (до конца года) ставлю на дефицит ликвидности и продолжение снижения рынков осенью после небольшой летней передышки.

Я бы не искал входа в драгметы, если бы не желание вывести с минтоса приличную часть инвестиций на время кризиса, только ввиду приличного размера этой самой части. Но переводить кеш в драгмет нужно ооочееь неторопясь, в масштабе года.
Astacus
 
Повідомлень: 23
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:01

  Astacus написав:А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!


Осень этого года, весна следующего - есть такие прогнозы. Если говорить об Украине, то гривна осенью будет теми живыми деньгами для приобретения драгметаллов ?
tumos
 
Повідомлень: 1095
З нами з: 12.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2067206820692070
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
КРИЗИС 2020 (23)
14.03.2020 10:08
Альфа-Банк (82682)
14.03.2020 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.