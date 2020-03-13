Додано: Суб 14 бер, 2020 00:18

Если длинные производственные цепочки еще сохранятся! Они могут разрушиться сами так, что некого там будет спасать, останутся самые нужные. За каждым товаром стоит разветвленный производственно-логистический граф из цепей постащиков промежуточных товаров или услуг. И все они должны сохраниться хотя бы в упрощенном виде, чтобы товар продолжал производиться.



Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.



А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!



Вечный потребитель - такой же мифический персонаж, как вечный двигатель.



Поэтому я на ближайшее будущее (до конца года) ставлю на дефицит ликвидности и продолжение снижения рынков осенью после небольшой летней передышки.



Я бы не искал входа в драгметы, если бы не желание вывести с минтоса приличную часть инвестиций на время кризиса, только ввиду приличного размера этой самой части. Но переводить кеш в драгмет нужно ооочееь неторопясь, в масштабе года.