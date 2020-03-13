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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2068206920702071
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 12:30

  Astacus написав:
Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.

А как изменить эту модель производства? Это ведь не плановая экономика времен СССР, а частный бизнес. Он будет делать так, как ему выгодно, а не по звонку из Сов.Мина. Если не будет спроса на его товары или услуги, он просто сам себя закроет на несколько лет, а работников выставит на улицу. А у бизнеса, как правило, полно кредитов, неплатежи по которым наверняка вызовут банкопад .. Чем это всё может грозить наглядно показал этим летом пылающий Париж и массовые протесты в Гонконге, куда Китай уже хотел вводить войска.
  Astacus написав:А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!

Это верно только отчасти. До кризиса основными потребителями драгмета были Китай и Индия с ихней ювелиркой. Во время кризиса, когда запахнет инфляцией от вливания дополнительных денег, желающих вложиться в драгмет будет на порядок больше. И покупать золото будут уже не для красоты, а для того чтобы сберечь деньги. Конечно, покупать золото будут не бедняки, а средний и богатый класс, у которых денег на порядки больше. А если ещё банки и всякие фонды подключатся, тогда....
  Astacus написав:Поэтому я на ближайшее будущее (до конца года) ставлю на дефицит ликвидности и продолжение снижения рынков осенью после небольшой летней передышки.

Какая там летняя передышка... Двери везде захлопываются просто на глазах..Сейчас чтобы улететь из Лондона в США люди платят от $60.000 до 120.000 за место в частном бизнес самолёте.
Дефицит ликвидности, это 100%-я депрессия, которую в США помнят ещё очень хорошо и боятся как черт ладана.
У них президентские выборы будут на носу...
Поэтому будет глобальная заливка денег под фанфары и патриотические речи, что США таким образом спасают всё человечество от надвигающего краха...
Остальным Меркелям,Си Цзиньпинам и прочим Джонсонам, с кислым видом,
останется сделать тоже самое.
  Astacus написав:Я бы не искал входа в драгметы, если бы не желание вывести с минтоса приличную часть инвестиций на время кризиса, только ввиду приличного размера этой самой части. Но переводить кеш в драгмет нужно ооочееь неторопясь, в масштабе года.]

Завидую вашему оптимизму. Тут не знаешь что будет уже завтра, не то что через год...
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