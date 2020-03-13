Astacus написав:
Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.
А как изменить эту модель производства? Это ведь не плановая экономика времен СССР, а частный бизнес. Он будет делать так, как ему выгодно, а не по звонку из Сов.Мина. Если не будет спроса на его товары или услуги, он просто сам себя закроет на несколько лет, а работников выставит на улицу. А у бизнеса, как правило, полно кредитов, неплатежи по которым наверняка вызовут банкопад .. Чем это всё может грозить наглядно показал этим летом пылающий Париж и массовые протесты в Гонконге, куда Китай уже хотел вводить войска.
Это верно только отчасти. До кризиса основными потребителями драгмета были Китай и Индия с ихней ювелиркой. Во время кризиса, когда запахнет инфляцией от вливания дополнительных денег, желающих вложиться в драгмет будет на порядок больше. И покупать золото будут уже не для красоты, а для того чтобы сберечь деньги. Конечно, покупать золото будут не бедняки, а средний и богатый класс, у которых денег на порядки больше. А если ещё банки и всякие фонды подключатся, тогда....
Какая там летняя передышка... Двери везде захлопываются просто на глазах..Сейчас чтобы улететь из Лондона в США люди платят от $60.000 до 120.000 за место в частном бизнес самолёте.
Дефицит ликвидности, это 100%-я депрессия, которую в США помнят ещё очень хорошо и боятся как черт ладана.
У них президентские выборы будут на носу...
Поэтому будет глобальная заливка денег под фанфары и патриотические речи, что США таким образом спасают всё человечество от надвигающего краха...
Остальным Меркелям,Си Цзиньпинам и прочим Джонсонам, с кислым видом,
останется сделать тоже самое.
Завидую вашему оптимизму. Тут не знаешь что будет уже завтра, не то что через год...