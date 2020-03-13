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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2068206920702071 Додано: Суб 14 бер, 2020 12:30 Astacus написав:

Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.

Я думаю, что во второй половине осени будет такой кризис, что придется выбирать очень взвешенно: руки отрезать, ноги или внутренние органы, но массу тела снизить жизнь заставит. Это без преувеличений. В такой ситуации спасать текущую модель товарного перепрризводства - всё равно, что надеяться снизить массу тела на 30 процентов просидев весь день в туалете. Сорри за вульгарную аналогию. Так никто делать не станет.

А как изменить эту модель производства? Это ведь не плановая экономика времен СССР, а частный бизнес. Он будет делать так, как ему выгодно, а не по звонку из Сов.Мина. Если не будет спроса на его товары или услуги, он просто сам себя закроет на несколько лет, а работников выставит на улицу. А у бизнеса, как правило, полно кредитов, неплатежи по которым наверняка вызовут банкопад .. Чем это всё может грозить наглядно показал этим летом пылающий Париж и массовые протесты в Гонконге, куда Китай уже хотел вводить войска.

Astacus написав: А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!

А так да, осенью за живые деньги много чего можно будет купить. Драгметы - только одна из опций. Но этих денег не будет у потребителей, тем более у тех, кто был потребителем уже до кризиса!

Это верно только отчасти. До кризиса основными потребителями драгмета были Китай и Индия с ихней ювелиркой. Во время кризиса, когда запахнет инфляцией от вливания дополнительных денег, желающих вложиться в драгмет будет на порядок больше. И покупать золото будут уже не для красоты, а для того чтобы сберечь деньги. Конечно, покупать золото будут не бедняки, а средний и богатый класс, у которых денег на порядки больше. А если ещё банки и всякие фонды подключатся, тогда....

Astacus написав: Поэтому я на ближайшее будущее (до конца года) ставлю на дефицит ликвидности и продолжение снижения рынков осенью после небольшой летней передышки.

Поэтому я на ближайшее будущее (до конца года) ставлю на дефицит ликвидности и продолжение снижения рынков осенью после небольшой летней передышки.

Какая там летняя передышка... Двери везде захлопываются просто на глазах..Сейчас чтобы улететь из Лондона в США люди платят от $60.000 до 120.000 за место в частном бизнес самолёте.

Дефицит ликвидности, это 100%-я депрессия, которую в США помнят ещё очень хорошо и боятся как черт ладана.

У них президентские выборы будут на носу...

Поэтому будет глобальная заливка денег под фанфары и патриотические речи, что США таким образом спасают всё человечество от надвигающего краха...

Остальным Меркелям,Си Цзиньпинам и прочим Джонсонам, с кислым видом,

останется сделать тоже самое.

Astacus написав: Я бы не искал входа в драгметы, если бы не желание вывести с минтоса приличную часть инвестиций на время кризиса, только ввиду приличного размера этой самой части. Но переводить кеш в драгмет нужно ооочееь неторопясь, в масштабе года.]

Я бы не искал входа в драгметы, если бы не желание вывести с минтоса приличную часть инвестиций на время кризиса, только ввиду приличного размера этой самой части. Но переводить кеш в драгмет нужно ооочееь неторопясь, в масштабе года.]

Завидую вашему оптимизму. Тут не знаешь что будет уже завтра, не то что через год... А как изменить эту модель производства? Это ведь не плановая экономика времен СССР, а частный бизнес. Он будет делать так, как ему выгодно, а не по звонку из Сов.Мина. Если не будет спроса на его товары или услуги, он просто сам себя закроет на несколько лет, а работников выставит на улицу. А у бизнеса, как правило, полно кредитов, неплатежи по которым наверняка вызовут банкопад .. Чем это всё может грозить наглядно показал этим летом пылающий Париж и массовые протесты в Гонконге, куда Китай уже хотел вводить войска.Это верно только отчасти. До кризиса основными потребителями драгмета были Китай и Индия с ихней ювелиркой. Во время кризиса, когда запахнет инфляцией от вливания дополнительных денег, желающих вложиться в драгмет будет на порядок больше. И покупать золото будут уже не для красоты, а для того чтобы сберечь деньги. Конечно, покупать золото будут не бедняки, а средний и богатый класс, у которых денег на порядки больше. А если ещё банки и всякие фонды подключатся, тогда....Какая там летняя передышка... Двери везде захлопываются просто на глазах..Сейчас чтобы улететь из Лондона в США люди платят от $60.000 до 120.000 за место в частном бизнес самолёте.Дефицит ликвидности, это 100%-я депрессия, которую в США помнят ещё очень хорошо и боятся как черт ладана.У них президентские выборы будут на носу...Поэтому будет глобальная заливка денег под фанфары и патриотические речи, что США таким образом спасают всё человечество от надвигающего краха...Остальным Меркелям,Си Цзиньпинам и прочим Джонсонам, с кислым видом,останется сделать тоже самое.Завидую вашему оптимизму. Тут не знаешь что будет уже завтра, не то что через год... наблюдательный

Повідомлень: 3482 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 13:50



У меня не оптимизм, а здравый смысл и сознательное избегание страхов. Помните, был здесь некий Кузер, с его подписью о борьбе жадности со страхом в инвесторе? Страх сильно мешает, поэтому я подстраховался неплохо с разных сторон, чтобы с голоду не помереть в любом случае. Но дальше - я не позволяю эмоции страха включаться в финансовых вопросах, отслеживаю ее на корню чтобы не принимать решения из этого состояния. Что позволило только за последний февраль получить на минтосе 2420 евро пассивной прибыли, когда мои друзья с 2018 года смотрят и ждут, когда им перестанет быть страшно разместить там деньги. Некоторые из них как раз золото скупали, но оно не приносит прибыли. Теперь, чтобы не признаваться себе в страхе, тоже ждут "ракету"



Обычно время всегда есть на принятие решений. Воображаемая стремительность падений - скорее тоже от страхов. Это только на бирже всё происходит почти мгновенно, благодаря компьютерам. Реальная экономика достаточно инертна, во многом благодаря ей и биржевым рынкам присуща среднесрочная волатильность, имхо. Наблюдательный,У меня не оптимизм, а здравый смысл и сознательное избегание страхов. Помните, был здесь некий Кузер, с его подписью о борьбе жадности со страхом в инвесторе? Страх сильно мешает, поэтому я подстраховался неплохо с разных сторон, чтобы с голоду не помереть в любом случае. Но дальше - я не позволяю эмоции страха включаться в финансовых вопросах, отслеживаю ее на корню чтобы не принимать решения из этого состояния. Что позволило только за последний февраль получить на минтосе 2420 евро пассивной прибыли, когда мои друзья с 2018 года смотрят и ждут, когда им перестанет быть страшно разместить там деньги. Некоторые из них как раз золото скупали, но оно не приносит прибыли. Теперь, чтобы не признаваться себе в страхе, тоже ждут "ракету"Обычно время всегда есть на принятие решений. Воображаемая стремительность падений - скорее тоже от страхов. Это только на бирже всё происходит почти мгновенно, благодаря компьютерам. Реальная экономика достаточно инертна, во многом благодаря ей и биржевым рынкам присуща среднесрочная волатильность, имхо. Astacus Повідомлень: 27 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 14:01 Richi написав: Вы думаете инфляцию запустят не дожидаясь полного падения всех рынков? Будут играть на опережение, как ФРС с снижением ставок в последний раз? Вы думаете инфляцию запустят не дожидаясь полного падения всех рынков? Будут играть на опережение, как ФРС с снижением ставок в последний раз?

Да, на опережение. Они это начали делать уже сейчас. Но пока только через рынок РЕПО, при котором ФРС выдает банкам деньги, чтобы те выдавали кредиты под залог ценных бумаг. Но эти деньги нужно возвращать, поэтому они особой инфляции не вызовут. Инфляцию вызовут деньги которые затем пойдут на потребительский рынок. Фактически у ком. банков своих свободных денег уже нет....

Сейчас всё зависит от скорости развития кризиса. Пока ситуация хоть и паническая, но ещё под контролем, так как массовых банкротств пока ещё нет.

Но это пока. Я вчера слушал большого специалиста по вирусам. Были большие надежды что 2 разработки вакцины будут готовые уже вот-вот. Но при испытаниях они показали плохой результат. Остается надежда на третью. Но она может появиться только в конце этого года, или в начале следующего. Судя по тому как быстро эта зараза распространяется, банкротства появятся уже довольно скоро.

И чем дальше, тем их будет больше. Большие опасения сейчас вызывают итальянские банки, которые напрямую связаны с немецким Бундесбанком, который сам еле стоит на ногах. Думаю что пара след. месяцев будет решающей... Да, на опережение. Они это начали делать уже сейчас. Но пока только через рынок РЕПО, при котором ФРС выдает банкам деньги, чтобы те выдавали кредиты под залог ценных бумаг. Но эти деньги нужно возвращать, поэтому они особой инфляции не вызовут. Инфляцию вызовут деньги которые затем пойдут на потребительский рынок. Фактически у ком. банков своих свободных денег уже нет....Сейчас всё зависит от скорости развития кризиса. Пока ситуация хоть и паническая, но ещё под контролем, так как массовых банкротств пока ещё нет.Но это пока. Я вчера слушал большого специалиста по вирусам. Были большие надежды что 2 разработки вакцины будут готовые уже вот-вот. Но при испытаниях они показали плохой результат. Остается надежда на третью. Но она может появиться только в конце этого года, или в начале следующего. Судя по тому как быстро эта зараза распространяется, банкротства появятся уже довольно скоро.И чем дальше, тем их будет больше. Большие опасения сейчас вызывают итальянские банки, которые напрямую связаны с немецким Бундесбанком, который сам еле стоит на ногах. Думаю что пара след. месяцев будет решающей... наблюдательный

Повідомлень: 3482 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 14:37 Astacus написав: Наблюдательный,



У меня не оптимизм, а здравый смысл и сознательное избегание страхов. Помните, был здесь некий Кузер, с его подписью о борьбе жадности со страхом в инвесторе?

Наблюдательный,У меня не оптимизм, а здравый смысл и сознательное избегание страхов. Помните, был здесь некий Кузер, с его подписью о борьбе жадности со страхом в инвесторе?

Кузера я помню очень хорошо. Интересный был персонаж...

Кстати, благодаря ему я тогда резко поменял свои бычьи взгляды на золото, и 6 лет тут писал что золоту светит дорога только вниз. Что и произошло.

Но с тех пор ситуация круто изменилась. Очень круто. Тогда был только Бернанке со своими QE, а сейчас только один Трамп чего стоит, с его торговыми войнами и прочими фокусами. Плюс добавилась эта зараза, от которой пока никакой защиты нет.

Astacus написав: Обычно время всегда есть на принятие решений. Воображаемая стремительность падений - скорее тоже от страхов. Это только на бирже всё происходит почти мгновенно, благодаря компьютерам. Реальная экономика достаточно инертна, во многом благодаря ей и биржевым рынкам присуща среднесрочная волатильность, имхо. Обычно время всегда есть на принятие решений. Воображаемая стремительность падений - скорее тоже от страхов. Это только на бирже всё происходит почти мгновенно, благодаря компьютерам. Реальная экономика достаточно инертна, во многом благодаря ей и биржевым рынкам присуща среднесрочная волатильность, имхо.

Смотря какие решения принимать. Если нажать несколько кнопок на компе, то это быстро. Если снять в банке валюту со счета, то уже нужно подождать несколько дней. А если купить физ.мет., то это может уже и не получится.

Так как его попросту не будет.



Мы, кажись, рассуждаем о разных вещах. Есть драг.меты для бизнеса, как у вас,

а есть для защиты сбережений. Которые лежат себе, и лежат. Есть не просят. Своего рода НЗ, так как для бизнеса есть другие инструменты.

У каждого свои цели... Кузера я помню очень хорошо. Интересный был персонаж...Кстати, благодаря ему я тогда резко поменял свои бычьи взгляды на золото, и 6 лет тут писал что золоту светит дорога только вниз. Что и произошло.Но с тех пор ситуация круто изменилась. Очень круто. Тогда был только Бернанке со своими QE, а сейчас только один Трамп чего стоит, с его торговыми войнами и прочими фокусами. Плюс добавилась эта зараза, от которой пока никакой защиты нет.Смотря какие решения принимать. Если нажать несколько кнопок на компе, то это быстро. Если снять в банке валюту со счета, то уже нужно подождать несколько дней. А если купить физ.мет., то это может уже и не получится.Так как его попросту не будет.Мы, кажись, рассуждаем о разных вещах. Есть драг.меты для бизнеса, как у вас,а есть для защиты сбережений. Которые лежат себе, и лежат. Есть не просят. Своего рода НЗ, так как для бизнеса есть другие инструменты.У каждого свои цели... наблюдательный

Повідомлень: 3482 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 15:20 Наблюдательный,



Да, вы правы. Только поправлю, что даже не для бизнеса, а для управления свободными деньгами. Бизнес в основном на товарном кредите работает за счет поставщиков. Насчет НЗ - тоже правы, он почти у всех в золоте.



Я плохо умею делать деньги из денег путем инвестиций, скорее классический коммерсант в сфере b2b, но последнее время начал получать удовольствие от инвестирования в общем понимании, то что считают пассивным доходом. Astacus Повідомлень: 27 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 17:45 Astacus написав: Насчет НЗ - тоже правы, он почти у всех в золоте.

Насчет НЗ - тоже правы, он почти у всех в золоте.

Как неожиданно! И много у Вас знакомых, кто держит НЗ в золоте? Вот у меня нет таких. Есть всякие, с яхтами и домами, квартирами и разным бизнесом, но все они как-то скептически относились к золоту. Даже я бы сказал нет так ... Золото? Да, не плохо иметь в заначке. А где его покупать? Где хранить? Хотя при этом все они бывают в банках чаще чем я в магазине и наверняка у каждого есть, как личные сейфы так и другие возможности для хранения. Как неожиданно! И много у Вас знакомых, кто держит НЗ в золоте? Вот у меня нет таких. Есть всякие, с яхтами и домами, квартирами и разным бизнесом, но все они как-то скептически относились к золоту. Даже я бы сказал нет так ... Золото? Да, не плохо иметь в заначке. А где его покупать? Где хранить? Хотя при этом все они бывают в банках чаще чем я в магазине и наверняка у каждого есть, как личные сейфы так и другие возможности для хранения. Richi Повідомлень: 1324 З нами з: 25.09.08 Подякував: 545 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 19:14



Я ж не за всё население Украины говорю. У большинства из моих знакомых, с кем общаюсь наиболее часто, золото как часть НЗ присутствует в значительной мере, кроме обремененных кредитами. Они преимущественно в германии, чехии, польше, британии. Пока писал, заметил характерную особенность, что плюс-минус у каждого из этих людей есть набор наручных часов, включая модели в состоянии б.у. дороже 10 тыс евро, которые они не особо и носят.

Яхты и недвига - это не НЗ. Мои знакомые яхты арендуют уже на месте, ориентируясь на размер компании, которая слетается с разных мест. У меня нет патента (все руки не хододили пойти на занятия), поэтому я всегда могу выпить на яхте, что очень удобно. Я не понимаю, зачем вообще нужно покупать яхту, разве что парусную лодку, кто живет при крупных водоемах, но это не вложение средств, а просто для удовольствия делается, и это в европе многим доступно.



Что точно, то ни у кого из моихх знакомых нет биткоинов Richi,Я ж не за всё население Украины говорю. У большинства из моих знакомых, с кем общаюсь наиболее часто, золото как часть НЗ присутствует в значительной мере, кроме обремененных кредитами. Они преимущественно в германии, чехии, польше, британии. Пока писал, заметил характерную особенность, что плюс-минус у каждого из этих людей есть набор наручных часов, включая модели в состоянии б.у. дороже 10 тыс евро, которые они не особо и носят.Яхты и недвига - это не НЗ. Мои знакомые яхты арендуют уже на месте, ориентируясь на размер компании, которая слетается с разных мест. У меня нет патента (все руки не хододили пойти на занятия), поэтому я всегда могу выпить на яхте, что очень удобно. Я не понимаю, зачем вообще нужно покупать яхту, разве что парусную лодку, кто живет при крупных водоемах, но это не вложение средств, а просто для удовольствия делается, и это в европе многим доступно.Что точно, то ни у кого из моихх знакомых нет биткоинов Astacus Повідомлень: 27 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 19:20 Astacus написав: Richi,



Я ж не за всё население Украины говорю. У большинства из моих знакомых, с кем общаюсь наиболее часто, золото как часть НЗ присутствует в значительной мере, кроме обремененных кредитами. Они преимущественно в германии, чехии, польше, британии. Пока писал, заметил характерную особенность, что плюс-минус у каждого из этих людей есть набор наручных часов, включая модели в состоянии б.у. дороже 10 тыс евро, которые они не особо и носят.

Яхты и недвига - это не НЗ. Мои знакомые яхты арендуют уже на месте, ориентируясь на размер компании, которая слетается с разных мест. У меня нет патента (все руки не хододили пойти на занятия), поэтому я всегда могу выпить на яхте, что очень удобно. Я не понимаю, зачем вообще нужно покупать яхту, разве что парусную лодку, кто живет при крупных водоемах, но это не вложение средств, а просто для удовольствия делается, и это в европе многим доступно.



Что точно, то ни у кого из моихх знакомых нет биткоинов Richi,Я ж не за всё население Украины говорю. У большинства из моих знакомых, с кем общаюсь наиболее часто, золото как часть НЗ присутствует в значительной мере, кроме обремененных кредитами. Они преимущественно в германии, чехии, польше, британии. Пока писал, заметил характерную особенность, что плюс-минус у каждого из этих людей есть набор наручных часов, включая модели в состоянии б.у. дороже 10 тыс евро, которые они не особо и носят.Яхты и недвига - это не НЗ. Мои знакомые яхты арендуют уже на месте, ориентируясь на размер компании, которая слетается с разных мест. У меня нет патента (все руки не хододили пойти на занятия), поэтому я всегда могу выпить на яхте, что очень удобно. Я не понимаю, зачем вообще нужно покупать яхту, разве что парусную лодку, кто живет при крупных водоемах, но это не вложение средств, а просто для удовольствия делается, и это в европе многим доступно.Что точно, то ни у кого из моихх знакомых нет биткоинов

Я не о часах и яхтах, а о том что вполне обеспеченные и финансово грамотные люди почему-то не имеют в НЗ золота (по крайней мере кого я знаю). Поэтому ВСЕ - меня немного озадачило. Я не о часах и яхтах, а о том что вполне обеспеченные и финансово грамотные люди почему-то не имеют в НЗ золота (по крайней мере кого я знаю). Поэтому ВСЕ - меня немного озадачило. Richi Повідомлень: 1324 З нами з: 25.09.08 Подякував: 545 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 19:25 Astacus написав: Я плохо умею делать деньги из денег путем инвестиций, скорее классический коммерсант в сфере b2b, но последнее время начал получать удовольствие от инвестирования в общем понимании, то что считают пассивным доходом. Я плохо умею делать деньги из денег путем инвестиций, скорее классический коммерсант в сфере b2b, но последнее время начал получать удовольствие от инвестирования в общем понимании, то что считают пассивным доходом.

Помимо того что вы оптимист, вы ещё и отважный парень...

Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас.

Тем не менее, желаю вам удачи... Помимо того что вы оптимист, вы ещё и отважный парень...Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас.Тем не менее, желаю вам удачи... наблюдательный

Повідомлень: 3482 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 362 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2068206920702071 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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