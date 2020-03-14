Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, те что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.
Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.