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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2069207020712072
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:19

Наблюдательный,

Благодарю за доброжелательность. Я уже предпринимаю необходимые меры :)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:32

  наблюдательный написав:Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...


Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.

Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:17

Продам архистратига 20 и 10 грн
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:04

  Astacus написав:
  наблюдательный написав:Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...


Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.

Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.

Я так понимаю, что о адреналине и его свойствах на организм никто из вашего окружения, включая Вас, не имеет понятия?
Richi
 
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  #<1 ... 2069207020712072
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