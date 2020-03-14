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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Суб 14 бер, 2020 20:19
Наблюдательный,
Благодарю за доброжелательность. Я уже предпринимаю необходимые меры
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Astacus
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Додано: Суб 14 бер, 2020 22:32
наблюдательный написав:
Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...
Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.
Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.
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Astacus
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Додано: Нед 15 бер, 2020 00:17
Продам архистратига 20 и 10 грн
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Хомяк
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:04
Astacus написав: наблюдательный написав:
Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...
Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.
Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.
Я так понимаю, что о адреналине и его свойствах на организм никто из вашего окружения, включая Вас, не имеет понятия?
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Richi
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