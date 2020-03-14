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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2070207120722073> Додано: Суб 14 бер, 2020 20:19



Благодарю за доброжелательность. Я уже предпринимаю необходимые меры Наблюдательный,Благодарю за доброжелательность. Я уже предпринимаю необходимые меры Astacus Повідомлень: 31 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 бер, 2020 22:32 наблюдательный написав: Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...

Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...



Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.

1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.

2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.



Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы. Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы. Astacus Повідомлень: 31 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 00:17 Продам архистратига 20 и 10 грн Хомяк Повідомлень: 3 З нами з: 15.03.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 13:04 Astacus написав: наблюдательный написав: Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...

Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...



Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.

1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.

2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.



Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы. Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.

Я так понимаю, что о адреналине и его свойствах на организм никто из вашего окружения, включая Вас, не имеет понятия? Я так понимаю, что о адреналине и его свойствах на организм никто из вашего окружения, включая Вас, не имеет понятия? Richi Повідомлень: 1325 З нами з: 25.09.08 Подякував: 545 раз. Подякували: 448 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 14:04 Richi,



Зачем же так людей недооценивать)



Адреналин не имеет ничего общего с описанным мной феноменом, частично имеет - тестостерон. Более того, имхо, адреналиновая реакция категорически нежелательна при социогенном стрессе. Я имел в виду как раз способность людей удерживаться от ее запуска.



Я знаю об этом достаточно. Даже лекцию когда-то слушал, как по гормональным реакциям человека, определить к каким психоактивным веществам он предрасположен, и наоборот, как прогнозировать гормональные реакции и поведение человека в различных ситуациях, в зависимости от его наркотических вкусов)



Близкий мне человек является автором очень эффективной методики (о которой вы и слышать-то не могли) мощного ускорения роста нейронных связей с помощью прекурсоров и искусственных аналогов нейромедиаторов. Ее используют те, кому нужно быть на пике интеллектуальных возможностей в силу рода деятельности.



У меня в тяжелые времена случился инсульт, причем в самолёте. Я кучу слов не мог вспомнить, по полчаса вспоминал одно слово. Называл предметы словами из разных языков, вразнобой. Врачи в ЕС понятия не имели о препаратах, которые я сам себе выписал, попав к ним в больницу. Прислали друзья из москвы авиакурьером и сам начал лечиться. Через две недели после инсульта я с повторяемым результатом писал классический тест Айзенка (iq) на 140-150 баллов, пролема оставалась только в составлении слов из перемешанных букв, воспоминаниях прошлого, узнавании людей и работе зрительного анализатора. После прекращения приема результат сохранился: я знал как перестроить нервные связи. Меня, кстати, выгнали за это из больницы. Причем, отказались даже слушать как помочь в реабилитации там другим больным.



Раз уж речь зашла, я на этом форуме и восстанавливаю после инсульта свои воспоминания за определенный период, лет 10 назад, поскольку я на нем тусил ежедневно, то много что заякорилось и появляются флешбеки. Надеюсь, скоро уже закончу этот процесс)) Astacus Повідомлень: 31 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 16:52 Коллеги, порекомендуйте, в каком банке в Киеве лучше всего купить штампованный слиток AU, так, чтобы его потом можно было без особых трудностей сдать назад не только в этом банке? artlife Повідомлень: 231 З нами з: 07.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:35 artlife

Странный вопрос...

Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили? наблюдательный

Повідомлень: 3484 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 363 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:42 наблюдательный написав: artlife

Странный вопрос...

Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили? Странный вопрос...Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Фин мон иногда может спросить, ради спортивного интереса Фин мон иногда может спросить, ради спортивного интереса vladus17 Повідомлень: 1365 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:53 наблюдательный написав: artlife

Странный вопрос...

Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили? Странный вопрос...Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?

В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой. Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой. artlife Повідомлень: 231 З нами з: 07.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 18:54 vladus17 написав: наблюдательный написав: artlife

Странный вопрос...

Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили? Странный вопрос...Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Фин мон иногда может спросить, ради спортивного интереса Фин мон иногда может спросить, ради спортивного интереса



А если потом сдать слиток обратно и получить деньги, финмон примет квитанцию о сдаче слитка, как легальный источник денег? А если потом сдать слиток обратно и получить деньги, финмон примет квитанцию о сдаче слитка, как легальный источник денег? artlife Повідомлень: 231 З нами з: 07.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 42 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2070207120722073> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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