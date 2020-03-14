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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2070207120722073>
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 20:19

Наблюдательный,

Благодарю за доброжелательность. Я уже предпринимаю необходимые меры :)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 22:32

  наблюдательный написав:Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...


Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.

Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 00:17

Продам архистратига 20 и 10 грн
Хомяк
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:04

  Astacus написав:
  наблюдательный написав:Скажу вам откровенно. С высоты своего жизненного опыта, я бы так уже не рисковал. Особенно сейчас. Мы на пороге величайшей жо*ы...


Насчет ж*** и как ее пережить. Хочу поделиться, может кому-то будет полезно. Когда-то с компанией крупных игроков из своей отрасли засиделись ночью в Праге в фойе отеля. Тема была интересная, поэтому никто спать не шел, хоть все были уже весьма подогреты и откровенны (владельцы бизнеса либо топ-менеджмент корпораций). Тема всплыла очень личная: кто как переживает кризисы, моральные спады и ж***, т.е. что помогает справиться со стрессом. Выяснилось, что практически все наиболее стрессоустойчивые люди имеют две особенности.
1) чем сильнее давят обстоятельства, тем сильнее появляется чувство жара в области грудины, из которого получается черпать силу и пока оно есть, никто и не думает сдаваться. Причем каждый до этого разговора был уверен, что это только его личное ощущение. Мне оно тоже знакомо и помогало много раз, например, при обысках и арестах счетов, допросах во времена януковича, при возможности крупных потерь. Мы иногда пересекаемся, и некоторые потом еще несколько раз вспоминали этот разговор про жар в сердце, видно что зацепило многих.
2) В стрессе и потерях очень важно, когда есть кого любить и когда умеешь любить.

Не хочу обобщать, но очень похоже, что у кого нет первого, то и со вторым проблемы, и наоборот. По крайней мере, из моих наблюдений, не умеющие самоотверженно любить люди - более трусливы.

Я так понимаю, что о адреналине и его свойствах на организм никто из вашего окружения, включая Вас, не имеет понятия?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:04

Richi,

Зачем же так людей недооценивать)

Адреналин не имеет ничего общего с описанным мной феноменом, частично имеет - тестостерон. Более того, имхо, адреналиновая реакция категорически нежелательна при социогенном стрессе. Я имел в виду как раз способность людей удерживаться от ее запуска.

Я знаю об этом достаточно. Даже лекцию когда-то слушал, как по гормональным реакциям человека, определить к каким психоактивным веществам он предрасположен, и наоборот, как прогнозировать гормональные реакции и поведение человека в различных ситуациях, в зависимости от его наркотических вкусов)

Близкий мне человек является автором очень эффективной методики (о которой вы и слышать-то не могли) мощного ускорения роста нейронных связей с помощью прекурсоров и искусственных аналогов нейромедиаторов. Ее используют те, кому нужно быть на пике интеллектуальных возможностей в силу рода деятельности.

У меня в тяжелые времена случился инсульт, причем в самолёте. Я кучу слов не мог вспомнить, по полчаса вспоминал одно слово. Называл предметы словами из разных языков, вразнобой. Врачи в ЕС понятия не имели о препаратах, которые я сам себе выписал, попав к ним в больницу. Прислали друзья из москвы авиакурьером и сам начал лечиться. Через две недели после инсульта я с повторяемым результатом писал классический тест Айзенка (iq) на 140-150 баллов, пролема оставалась только в составлении слов из перемешанных букв, воспоминаниях прошлого, узнавании людей и работе зрительного анализатора. После прекращения приема результат сохранился: я знал как перестроить нервные связи. Меня, кстати, выгнали за это из больницы. Причем, отказались даже слушать как помочь в реабилитации там другим больным.

Раз уж речь зашла, я на этом форуме и восстанавливаю после инсульта свои воспоминания за определенный период, лет 10 назад, поскольку я на нем тусил ежедневно, то много что заякорилось и появляются флешбеки. Надеюсь, скоро уже закончу этот процесс))
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:52

Коллеги, порекомендуйте, в каком банке в Киеве лучше всего купить штампованный слиток AU, так, чтобы его потом можно было без особых трудностей сдать назад не только в этом банке?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:35

artlife
Странный вопрос...
Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:42

  наблюдательный написав:artlife
Странный вопрос...
Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Фин мон иногда может спросить, ради спортивного интереса :D
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:53

  наблюдательный написав:artlife
Странный вопрос...
Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?
В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 18:54

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:artlife
Странный вопрос...
Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Фин мон иногда может спросить, ради спортивного интереса :D


А если потом сдать слиток обратно и получить деньги, финмон примет квитанцию о сдаче слитка, как легальный источник денег?
artlife
 
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  #<1 ... 2070207120722073>
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