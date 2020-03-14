RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2070207120722073
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:00

FYI
В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.
Astacus
 
Повідомлень: 31
З нами з: 15.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:34

  artlife написав:
  наблюдательный написав:artlife
Странный вопрос...
Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?
В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой.

1. Ни в одном банке, в расходных квитанциях, не указывают номер слитка.
Поэтому, при обратной продаже, вы никак не докажете что ваш слиток вы купили именно у них.
2. Банкам важен внешний вид слитков и их упаковка, так как они покупают золото не для себя, а для перепродажи. А ещё важнее общий спрос на золото. Если спроса не будет, то они их не купят и в идеальной упаковке. И наоборот, при повышенном спросе могут купить вообще без упаковки, так как для некоторых клиентов важен металл, а не кусок пластика. Для литых слитков весом свыше 100 гр., как правило, аффинажные фирмы никакой упаковки не делают. Клеймо производителя, номер слитка и всё...
3. Думаю что вы несколько опоздали с покупкой. Насколько мне известно в RwS банке остались только по 10гр., а в Юнексе по 20гр. То что у них висит на сайте не больше чем реклама. За другие банки не знаю.
В любом случае в этом интимном деле необходим личный осмотр товара, а не телефонные рассказы банковских менеджеров...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3484
З нами з: 29.04.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 19:49

  Astacus написав:FYI
В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.

И в Украине можно близко по фиксу любые суммы, правда не в банке)))
vladus17
 
Повідомлень: 1365
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2070207120722073
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (82707)
15.03.2020 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.