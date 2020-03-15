FYI
В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:00
FYI
В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:34
1. Ни в одном банке, в расходных квитанциях, не указывают номер слитка.
Поэтому, при обратной продаже, вы никак не докажете что ваш слиток вы купили именно у них.
2. Банкам важен внешний вид слитков и их упаковка, так как они покупают золото не для себя, а для перепродажи. А ещё важнее общий спрос на золото. Если спроса не будет, то они их не купят и в идеальной упаковке. И наоборот, при повышенном спросе могут купить вообще без упаковки, так как для некоторых клиентов важен металл, а не кусок пластика. Для литых слитков весом свыше 100 гр., как правило, аффинажные фирмы никакой упаковки не делают. Клеймо производителя, номер слитка и всё...
3. Думаю что вы несколько опоздали с покупкой. Насколько мне известно в RwS банке остались только по 10гр., а в Юнексе по 20гр. То что у них висит на сайте не больше чем реклама. За другие банки не знаю.
В любом случае в этом интимном деле необходим личный осмотр товара, а не телефонные рассказы банковских менеджеров...
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:49
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:59
Позвоните в банк и узнайте, что есть в наличии. Если есть, то кто производитель и какой вес? Какая цена? Адекватная она для Вас или нет -только Вы знаете. Если цена, вес, производитель устраивает, то договаривайтесь о приезде и уже перед покупкой осматривайте внешний вид.
P.S. Кстати, сейчас пишу и вспомнил, что каждый раз приходилось договариваться о покупке. Один раз созванивался, два раза свозили нужное количество в оговоренное отделение, в Правексе договаривался о встрече и впускали по предварительному звонку (на Кловском спуске). Там чтобы к кассе добраться - квест.
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