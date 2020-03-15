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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2070207120722073 Додано: Нед 15 бер, 2020 19:00 FYI

В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу. Astacus Повідомлень: 31 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 19:34 artlife написав: наблюдательный написав: artlife

Странный вопрос...

Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили? Странный вопрос...Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?

В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой. Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой.

1. Ни в одном банке, в расходных квитанциях, не указывают номер слитка.

Поэтому, при обратной продаже, вы никак не докажете что ваш слиток вы купили именно у них.

2. Банкам важен внешний вид слитков и их упаковка, так как они покупают золото не для себя, а для перепродажи. А ещё важнее общий спрос на золото. Если спроса не будет, то они их не купят и в идеальной упаковке. И наоборот, при повышенном спросе могут купить вообще без упаковки, так как для некоторых клиентов важен металл, а не кусок пластика. Для литых слитков весом свыше 100 гр., как правило, аффинажные фирмы никакой упаковки не делают. Клеймо производителя, номер слитка и всё...

3. Думаю что вы несколько опоздали с покупкой. Насколько мне известно в RwS банке остались только по 10гр., а в Юнексе по 20гр. То что у них висит на сайте не больше чем реклама. За другие банки не знаю.

В любом случае в этом интимном деле необходим личный осмотр товара, а не телефонные рассказы банковских менеджеров... 1. Ни в одном банке, в расходных квитанциях, не указывают номер слитка.Поэтому, при обратной продаже, вы никак не докажете что ваш слиток вы купили именно у них.2. Банкам важен внешний вид слитков и их упаковка, так как они покупают золото не для себя, а для перепродажи. А ещё важнее общий спрос на золото. Если спроса не будет, то они их не купят и в идеальной упаковке. И наоборот, при повышенном спросе могут купить вообще без упаковки, так как для некоторых клиентов важен металл, а не кусок пластика. Для литых слитков весом свыше 100 гр., как правило, аффинажные фирмы никакой упаковки не делают. Клеймо производителя, номер слитка и всё...3. Думаю что вы несколько опоздали с покупкой. Насколько мне известно в RwS банке остались только по 10гр., а в Юнексе по 20гр. То что у них висит на сайте не больше чем реклама. За другие банки не знаю.В любом случае в этом интимном деле необходим личный осмотр товара, а не телефонные рассказы банковских менеджеров... наблюдательный

Повідомлень: 3486 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 364 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 19:49 Astacus написав: FYI

В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу. FYIВ Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.

И в Украине можно близко по фиксу любые суммы, правда не в банке))) И в Украине можно близко по фиксу любые суммы, правда не в банке))) vladus17 Повідомлень: 1365 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 15 бер, 2020 20:59 artlife написав: наблюдательный написав: artlife

Странный вопрос...

Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили? Странный вопрос...Вы когда продаёте банку валюту, у вас кто-то спрашивает где вы её купили?

Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?

В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой. Читал раньше, что некоторые банки покупают только то, что сами продали. А купленное на стороне им трудно сдать. Так ли это?В целом, нужна рекомендация, в каком банке лучше купить слиток хорошего качества с адекватной наценкой.

Позвоните в банк и узнайте, что есть в наличии. Если есть, то кто производитель и какой вес? Какая цена? Адекватная она для Вас или нет -только Вы знаете. Если цена, вес, производитель устраивает, то договаривайтесь о приезде и уже перед покупкой осматривайте внешний вид.

P.S. Кстати, сейчас пишу и вспомнил, что каждый раз приходилось договариваться о покупке. Один раз созванивался, два раза свозили нужное количество в оговоренное отделение, в Правексе договаривался о встрече и впускали по предварительному звонку (на Кловском спуске). Там чтобы к кассе добраться - квест. Позвоните в банк и узнайте, что есть в наличии. Если есть, то кто производитель и какой вес? Какая цена? Адекватная она для Вас или нет -только Вы знаете. Если цена, вес, производитель устраивает, то договаривайтесь о приезде и уже перед покупкой осматривайте внешний вид.P.S. Кстати, сейчас пишу и вспомнил, что каждый раз приходилось договариваться о покупке. Один раз созванивался, два раза свозили нужное количество в оговоренное отделение, в Правексе договаривался о встрече и впускали по предварительному звонку (на Кловском спуске). Там чтобы к кассе добраться - квест. Richi Повідомлень: 1326 З нами з: 25.09.08 Подякував: 548 раз. Подякували: 449 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 00:44

Пауэлл снижает ставки до нуля и объявляет QE5 на $700 млрд.

https://www.federalreserve.gov/newseven ... 00315a.htm У ФРС закончились патроны и они паникуют: наблюдательный

Повідомлень: 3486 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 01:22 наблюдательный написав: У ФРС закончились патроны и они паникуют:

Пауэлл снижает ставки до нуля и объявляет QE5 на $700 млрд.

https://www.federalreserve.gov/newseven ... 00315a.htm У ФРС закончились патроны и они паникуют:

Не могли уже дождаться 3 дня официального заседания? А что ж будет 18-го? Отрицательная ставка? Или отмена доллара? Будут сожжены все долги, а доллар на выходе превратится в бумажку. Все красиво и ФРСники и их хозяева совсем ни при чем, во всем виноват вирус. О нас, сирых и убогих, никто не подумает, будем обклеивать туалеты. Не могли уже дождаться 3 дня официального заседания? А что ж будет 18-го? Отрицательная ставка? Или отмена доллара?Будут сожжены все долги, а доллар на выходе превратится в бумажку. Все красиво и ФРСники и их хозяева совсем ни при чем, во всем виноват вирус. О нас, сирых и убогих, никто не подумает, будем обклеивать туалеты. hxbbgaf Повідомлень: 21472 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1445 раз. Подякували: 2181 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2070207120722073 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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