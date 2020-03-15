FYI
В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:00
FYI
В Латвии золото без финмониторинга и идентификации принимают на сумму до 14 тыс евро за раз. По крайней мере, так было еще недавно. Можно было любые суммы сдать и очень близко к фиксу.
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:34
1. Ни в одном банке, в расходных квитанциях, не указывают номер слитка.
Поэтому, при обратной продаже, вы никак не докажете что ваш слиток вы купили именно у них.
2. Банкам важен внешний вид слитков и их упаковка, так как они покупают золото не для себя, а для перепродажи. А ещё важнее общий спрос на золото. Если спроса не будет, то они их не купят и в идеальной упаковке. И наоборот, при повышенном спросе могут купить вообще без упаковки, так как для некоторых клиентов важен металл, а не кусок пластика. Для литых слитков весом свыше 100 гр., как правило, аффинажные фирмы никакой упаковки не делают. Клеймо производителя, номер слитка и всё...
3. Думаю что вы несколько опоздали с покупкой. Насколько мне известно в RwS банке остались только по 10гр., а в Юнексе по 20гр. То что у них висит на сайте не больше чем реклама. За другие банки не знаю.
В любом случае в этом интимном деле необходим личный осмотр товара, а не телефонные рассказы банковских менеджеров...
Додано: Нед 15 бер, 2020 19:49
Додано: Нед 15 бер, 2020 20:59
Позвоните в банк и узнайте, что есть в наличии. Если есть, то кто производитель и какой вес? Какая цена? Адекватная она для Вас или нет -только Вы знаете. Если цена, вес, производитель устраивает, то договаривайтесь о приезде и уже перед покупкой осматривайте внешний вид.
P.S. Кстати, сейчас пишу и вспомнил, что каждый раз приходилось договариваться о покупке. Один раз созванивался, два раза свозили нужное количество в оговоренное отделение, в Правексе договаривался о встрече и впускали по предварительному звонку (на Кловском спуске). Там чтобы к кассе добраться - квест.
Додано: Пон 16 бер, 2020 00:44
У ФРС закончились патроны и они паникуют:
Пауэлл снижает ставки до нуля и объявляет QE5 на $700 млрд.
Додано: Пон 16 бер, 2020 01:22
Не могли уже дождаться 3 дня официального заседания? А что ж будет 18-го? Отрицательная ставка? Или отмена доллара? Будут сожжены все долги, а доллар на выходе превратится в бумажку. Все красиво и ФРСники и их хозяева совсем ни при чем, во всем виноват вирус. О нас, сирых и убогих, никто не подумает, будем обклеивать туалеты.
Додано: Пон 16 бер, 2020 02:12
Зачем обклеивать туалеты? Купите серебро на низах. Если на новостях оно не пойдет вверх, то сможете купить чуть позже очень выгодно.
Наблюдательный,
Хочу сказать, что вы склонили чашу весов - решил вывести деньги с минтоса, хотя там сейчас паника и многие продают краткосрочные вклады в евро с гарантией откупа, с дисконтом от 5 до 10 процентов. Думал только на них тысяч 10 евро сделать в марте, не считая процентов по вкладам, но передумал Похоже, что все же есть риск банкротства микрокредитных организаций в краткосрочной перспективе - вот бы где инсайд от них пригодился
р2р займы в европе - это не украинские разводняки, но здесь очень не любят ходить против ветра. Да, и у них площадка сейчас не успевает обрабатывать запросы на вторчном рынке, меня это напрягло сильно, мой бот сейчас глючит до невозможности, точнее - их сервер глючит, а руками лень работать денно и нощно. Интересный опыт с этим минтосом получился, я ради него, когда увлекался настройками и созданием своего бота (не того, что на сайте предоставляют для покупок) - радовался по-детски, даже забивал на существенно более прибыльные дела
Хотя количественное смягчение этот риск снижает, но судя по тому, куда направляют деньги, они поддержат только правительство США, банки и страховые компании. Европейский dax пока только падает - уверен, что в ответ придет куешка по евро. Я бы на их месте сейчас пустил куе на национализацию отраслеобразующих предприятий и госдолг, создавая (по правде ненужные, дотируемые) рабочие места для безработных, как это делает Германия.
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