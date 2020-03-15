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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2071207220732074 Додано: Пон 16 бер, 2020 11:55 В ес у дилеров нет проблем. Только орлы сша закончились. Филармоникер серебрянный унцовый - 16.88 дол. Слиток 1 кг - 585 дол. Это без поиска самых низких цен. Платиновые монеты очень дешевы. Пройдет ажиотож значит и в украине. Спросил про орлов - можно заказать, но доставка больше месяца будет, пока новые не отштампуют. Цену зафиксируют в момент заказа.



Только в ес надо делать предоплату налом или переводом на счет дилера, а через несколько дней забрать заказ или курьер доставит. Цена фиксируется в момент оплаты.



Цена золота к серебру уже была 117.5, сейчас 116. И еще опустится серебро, пока промпроизводство стоит Astacus Повідомлень: 33 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26 hxbbgaf написав: vladus17 написав: hxbbgaf написав: Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег. Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.

Кто платину продает? Кто платину продает?

РВС вроде, но там маржа бешеная. РВС вроде, но там маржа бешеная.

Кто успел хапануть платину по 750 ???

Поделитесь впечатлениями! Кто успел хапануть платину по 750 ???Поделитесь впечатлениями! VitaliyN Повідомлень: 47 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2071207220732074 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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