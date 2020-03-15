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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2071207220732074
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 11:55

В ес у дилеров нет проблем. Только орлы сша закончились. Филармоникер серебрянный унцовый - 16.88 дол. Слиток 1 кг - 585 дол. Это без поиска самых низких цен. Платиновые монеты очень дешевы. Пройдет ажиотож значит и в украине. Спросил про орлов - можно заказать, но доставка больше месяца будет, пока новые не отштампуют. Цену зафиксируют в момент заказа.

Только в ес надо делать предоплату налом или переводом на счет дилера, а через несколько дней забрать заказ или курьер доставит. Цена фиксируется в момент оплаты.

Цена золота к серебру уже была 117.5, сейчас 116. И еще опустится серебро, пока промпроизводство стоит
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.

Кто платину продает?

РВС вроде, но там маржа бешеная.

Кто успел хапануть платину по 750 ???
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VitaliyN
 
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  #<1 ... 2071207220732074
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