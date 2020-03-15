В ес у дилеров нет проблем. Только орлы сша закончились. Филармоникер серебрянный унцовый - 16.88 дол. Слиток 1 кг - 585 дол. Это без поиска самых низких цен. Платиновые монеты очень дешевы. Пройдет ажиотож значит и в украине. Спросил про орлов - можно заказать, но доставка больше месяца будет, пока новые не отштампуют. Цену зафиксируют в момент заказа.
Только в ес надо делать предоплату налом или переводом на счет дилера, а через несколько дней забрать заказ или курьер доставит. Цена фиксируется в момент оплаты.
Цена золота к серебру уже была 117.5, сейчас 116. И еще опустится серебро, пока промпроизводство стоит