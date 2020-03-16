hxbbgaf написав:vladus17 написав:
Кто платину продает?
РВС вроде, но там маржа бешеная.
Кто успел хапануть платину по 750 ???
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26
Кто успел хапануть платину по 750 ???
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Додано: Пон 16 бер, 2020 12:59
Куплю металл в слитках, цена- быржа, писать в ЛС . Монеты дороже! Киев.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26
Продает сейчас только дурак.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26
Дело не в проблемах дилеров. У дилеров проблем быть не может, так как они работают от маржи, а не от цены.
Сложилась ситуация, когда на бирже идет распродажа бумажного золота/серебра.
А на физический металл, спрос увеличивается в разы! У всех!
И дело не в опустившейся цене, пару лет назад при цене серебра в 13, продажи падали.
Рушится доверие, к сложным финансовым инструментам, в том числе к фьючам на поставку золота/серебра.
Поэтому ФРС не стал ждать 18 марта.
Додано: Пон 16 бер, 2020 14:31
Додано: Пон 16 бер, 2020 15:42
И судя по реакции рынков это очередной залп вхолостую...
Уже МВФ готовит целый 1 трлн. для закачки в систему...
Вполне вероятно что они уже начали, или готовятся, продавать
свой золотой запас под это дело...
Инсайд сработал и свои люди начали сбрасывать бумажное золото.
Как-то лихо золото полетело вниз...
Додано: Пон 16 бер, 2020 16:40
Забавная ситуация. Порассуждаю как дилетант. Реальному рынку ничего совсем ужасного не грозит, но рынку деривативов будет очень плохо. То что вы считаете рынком физического золота и рынком бумажного золота, живущего своей жизнью, скорее соответствует ситуации вечно живого рынка спот и потенциально мервого рынка производных от него. Деривативы живут в "инфляционных" пузырях, если пузыри сдуются - деривативам не останется среды для существования. Как сдуть пузыри, не выпуская инфляцию в реальный мир? Кто-то должен понести потери в объеме этих сдуваемых пузырей. Я вижу четыре варианта - инвесторы, страховщики, заранее приготовленная жертва, фрс. Последние три в любом случае будут связаны с фрс (банковской системой), тк резервы ни одного страховщика не покроют такие небалансы без доп эмиссии, то страховщики будут американские. Я бы ставил на связку, что будут своих вытаскивать через страховщиков, а часть потерь положат на инвесторов вне сша (европа, азия).
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