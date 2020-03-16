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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2072207320742075>
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:26

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.

Кто платину продает?

РВС вроде, но там маржа бешеная.

Кто успел хапануть платину по 750 ???
Поделитесь впечатлениями!
VitaliyN
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 12:59

Куплю металл в слитках, цена- быржа, писать в ЛС . Монеты дороже! Киев.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26

https://www.zerohedge.com/commodities/p ... paper-gold
Продает сейчас только дурак.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:26

  Astacus написав:В ес у дилеров нет проблем. Только орлы сша закончились. Филармоникер серебрянный унцовый - 16.88 дол. Слиток 1 кг - 585 дол. Это без поиска самых низких цен. Платиновые монеты очень дешевы. Пройдет ажиотож значит и в украине. Спросил про орлов - можно заказать, но доставка больше месяца будет, пока новые не отштампуют. Цену зафиксируют в момент заказа.

Только в ес надо делать предоплату налом или переводом на счет дилера, а через несколько дней забрать заказ или курьер доставит. Цена фиксируется в момент оплаты.

Цена золота к серебру уже была 117.5, сейчас 116. И еще опустится серебро, пока промпроизводство стоит


Дело не в проблемах дилеров. У дилеров проблем быть не может, так как они работают от маржи, а не от цены.
Сложилась ситуация, когда на бирже идет распродажа бумажного золота/серебра.
А на физический металл, спрос увеличивается в разы! У всех!
И дело не в опустившейся цене, пару лет назад при цене серебра в 13, продажи падали.
Рушится доверие, к сложным финансовым инструментам, в том числе к фьючам на поставку золота/серебра.
Поэтому ФРС не стал ждать 18 марта.
Gesha
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 14:31

К настоящему времени совершенно ясно, что физический рынок золота и рынок бумажного золота будут разъединены.
Если бумажный рынок не исправит этот дисбаланс, то широко распространенный физический дефицит драгоценных металлов затянется и может привести к коллапсу всей денежной системы.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 15:42

  Gesha написав:Рушится доверие, к сложным финансовым инструментам, в том числе к фьючам на поставку золота/серебра.
Поэтому ФРС не стал ждать 18 марта.

И судя по реакции рынков это очередной залп вхолостую...
Уже МВФ готовит целый 1 трлн. для закачки в систему...
Вполне вероятно что они уже начали, или готовятся, продавать
свой золотой запас под это дело...
Инсайд сработал и свои люди начали сбрасывать бумажное золото.
Как-то лихо золото полетело вниз...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:40

Забавная ситуация. Порассуждаю как дилетант. Реальному рынку ничего совсем ужасного не грозит, но рынку деривативов будет очень плохо. То что вы считаете рынком физического золота и рынком бумажного золота, живущего своей жизнью, скорее соответствует ситуации вечно живого рынка спот и потенциально мервого рынка производных от него. Деривативы живут в "инфляционных" пузырях, если пузыри сдуются - деривативам не останется среды для существования. Как сдуть пузыри, не выпуская инфляцию в реальный мир? Кто-то должен понести потери в объеме этих сдуваемых пузырей. Я вижу четыре варианта - инвесторы, страховщики, заранее приготовленная жертва, фрс. Последние три в любом случае будут связаны с фрс (банковской системой), тк резервы ни одного страховщика не покроют такие небалансы без доп эмиссии, то страховщики будут американские. Я бы ставил на связку, что будут своих вытаскивать через страховщиков, а часть потерь положат на инвесторов вне сша (европа, азия).
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:46

  Astacus написав:Я вижу четыре варианта - инвесторы, страховщики, заранее приготовленная жертва, фрс. Последние три в любом случае будут связаны с фрс (банковской системой), тк резервы ни одного страховщика не покроют такие небалансы без доп эмиссии, то страховщики будут американские. Я бы ставил на связку, что будут своих вытаскивать через страховщиков, а часть потерь положат на инвесторов вне сша (европа, азия).

Самых жирных и нужных будут вытаскивать через свои банки.

JP Morgan,Citi,Goldman и другие крупнейшие банки США прекращают байбеки(обратный выкуп своих акций) и будут использовать свои средства, чтобы помочь предприятиям в предстоящие трудные времена. Решение о выкупе согласуется с нашей общей целью - использовать наш значительный капитал и ликвидность для предоставления максимальной поддержки частным лицам, малому бизнесу и экономике в целом посредством кредитования и других важных услуг; Это решение согласуется с действиями Федеральной резервной системы, администрации и Конгресса, говорится в заявлении.
https://www.fsforum.com/types/press/rel ... -buybacks/

Не трудно догадаться кого они будут спасать, а кого бросят в мясорубку...
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:56

  hxbbgaf написав:https://www.zerohedge.com/commodities/price-physical-gold-decouples-paper-gold
Продает сейчас только дурак.

Ну почему, нормальная цена для слива 1500+-.
Еще буквально год назад 1500 казалось заоблачной ценой и много кто тут мантрил как мечту что бы слиться.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:27

  Astacus написав: Последние три в любом случае будут связаны с фрс (банковской системой), тк резервы ни одного страховщика не покроют такие небалансы без доп эмиссии, то страховщики будут американские.

Насчёт страховщиков есть сомнения. В случае страховых случаев, а их будет огромное количество, страховым компаниям, дабы выполнить свои обязательства, нужно будет продавать свои активы. А это сейчас огромная проблема, так как всё падает в цене. Плюс пенсионные фонды могут обанкротится, так как они тоже затарились ценными бумагами. А там триллионы долларов...
Вот что думает Ray Dalio об этом...
https://www.ft.com/content/6addc002-666 ... 70cff6e4d3
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