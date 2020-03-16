Я поэтому и написал, что американские страховщики. Это долго описывать здесь: у них беспрецендентные преимущества, тк имея под боком источник эмиссии, они могут себе позволить очень низкую себестоимость страховки, тк не обязаны иметь резервное покрытие (его им обеспечат при необходимости). У остальных таких преимуществ нет. Рынок страховых услуг намного шире и глубже, чем может казаться со стороны. Я думаю, что создание зоны евро во многом было обусловлено и проирышным положением европейских страховщиков во времена гегемонии доллара. Все сказанное - имхо, я не специалист по этой теме.
Вспомните как застраховали башни близнецы перед катастрофой. Подобных случаев было больше))
Я, кстати, не уверен что во всех случаях страховку обязательно оформляют до происшествия)))))