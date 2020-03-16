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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2072207320742075 Додано: Пон 16 бер, 2020 18:47 Я поэтому и написал, что американские страховщики. Это долго описывать здесь: у них беспрецендентные преимущества, тк имея под боком источник эмиссии, они могут себе позволить очень низкую себестоимость страховки, тк не обязаны иметь резервное покрытие (его им обеспечат при необходимости). У остальных таких преимуществ нет. Рынок страховых услуг намного шире и глубже, чем может казаться со стороны. Я думаю, что создание зоны евро во многом было обусловлено и проирышным положением европейских страховщиков во времена гегемонии доллара. Все сказанное - имхо, я не специалист по этой теме.



Вспомните как застраховали башни близнецы перед катастрофой. Подобных случаев было больше))



Я, кстати, не уверен что во всех случаях страховку обязательно оформляют до происшествия))))) Astacus Повідомлень: 36 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 19:15 Astacus написав: Я думаю, что создание зоны евро во многом было обусловлено и проирышным положением европейских страховщиков во времена гегемонии доллара. Все сказанное - имхо, я не специалист по этой теме.

Я думаю, что создание зоны евро во многом было обусловлено и проирышным положением европейских страховщиков во времена гегемонии доллара. Все сказанное - имхо, я не специалист по этой теме.

Я только привёл мнение известного инвестора, управляющего активами

в $160 млрд.(второй Баффет). У него довольно тревожное мнение в отношении страховых компаний. Ну то таке...

Собственно на сегодня уже сформирован финансовый ударный кулак по кризису.

ФРС - 700млрд. МВФ - 1 трлн. 8 банков США - 900 млрд.

Итого 2,6 трлн. Сумма довольно внушительная.

Если они в ближайшее время не задавят панические распродажи и не успокоят рынки, тогда очевидно перейдут к последнему действию марлезонского балета. Я только привёл мнение известного инвестора, управляющего активамив $160 млрд.(второй Баффет). У него довольно тревожное мнение в отношении страховых компаний. Ну то таке...Собственно на сегодня уже сформирован финансовый ударный кулак по кризису.ФРС - 700млрд. МВФ - 1 трлн. 8 банков США - 900 млрд.Итого 2,6 трлн. Сумма довольно внушительная.Если они в ближайшее время не задавят панические распродажи и не успокоят рынки, тогда очевидно перейдут к последнему действию марлезонского балета. наблюдательный

Повідомлень: 3490 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 364 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 16 бер, 2020 19:28 У меня не открыло статью, предложило подписаться на FT Astacus Повідомлень: 36 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2072207320742075 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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