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  #<1 ... 2072207320742075
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 18:47

Я поэтому и написал, что американские страховщики. Это долго описывать здесь: у них беспрецендентные преимущества, тк имея под боком источник эмиссии, они могут себе позволить очень низкую себестоимость страховки, тк не обязаны иметь резервное покрытие (его им обеспечат при необходимости). У остальных таких преимуществ нет. Рынок страховых услуг намного шире и глубже, чем может казаться со стороны. Я думаю, что создание зоны евро во многом было обусловлено и проирышным положением европейских страховщиков во времена гегемонии доллара. Все сказанное - имхо, я не специалист по этой теме.

Вспомните как застраховали башни близнецы перед катастрофой. Подобных случаев было больше))

Я, кстати, не уверен что во всех случаях страховку обязательно оформляют до происшествия)))))
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:15

  Astacus написав:Я думаю, что создание зоны евро во многом было обусловлено и проирышным положением европейских страховщиков во времена гегемонии доллара. Все сказанное - имхо, я не специалист по этой теме.

Я только привёл мнение известного инвестора, управляющего активами
в $160 млрд.(второй Баффет). У него довольно тревожное мнение в отношении страховых компаний. Ну то таке...
Собственно на сегодня уже сформирован финансовый ударный кулак по кризису.
ФРС - 700млрд. МВФ - 1 трлн. 8 банков США - 900 млрд.
Итого 2,6 трлн. Сумма довольно внушительная.
Если они в ближайшее время не задавят панические распродажи и не успокоят рынки, тогда очевидно перейдут к последнему действию марлезонского балета.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:28

У меня не открыло статью, предложило подписаться на FT :)
Astacus
 
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  #<1 ... 2072207320742075
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