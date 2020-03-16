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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:54
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Потом будет 2000 и т.д...
Вот тогда золотишко и стартанёт...
Да но сначала на 900 сходим. А потом конечно 2000 тыс и тд, через лет 15
Так зачем сейчас покупаете по бирже? Ждите 900...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:55
А я вообще то вас предупреждал. Нет, не послушались. Ну теперь кусайте локти
Не послушались ,,Школяра,,,
Востаннє редагувалось vladus17
в Пон 16 бер, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 22:55
наблюдательный написав: vladus17 написав: наблюдательный написав:
Потом будет 2000 и т.д...
Вот тогда золотишко и стартанёт...
Да но сначала на 900 сходим. А потом конечно 2000 тыс и тд, через лет 15
Так зачем сейчас покупаете по бирже? Ждите 900...
Спрос и предложение...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:15
наблюдательный написав:
:D
vladus17 написав:
А я вообще то вас предупреждал. Нет, не послушались.
Я же вам тогда ответил. Падающие ножи я не ловлю, и за $20-30 суетится не собираюсь. Это не мой бизнес. Мне интересен сам процесс....
20-30 долларов, там уже будет побольше,если я не ошибаюсь)))
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:21
vladus17 написав:
20-30 долларов, там уже будет побольше,если я не ошибаюсь)))
Да какая разница... Хоть 100 или 200...
Вы увидите какая это будет мелочь в недалёком будущем...
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Додано: Пон 16 бер, 2020 23:24
В беседе ни о чем придерживайтесь темы
На самом деле, невозможно знать кто прав: военные действия могут начаться в любой момент. Поэтому НЗ в золоте иметь желательно в неснижаемом виде. А могут не начаться...
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