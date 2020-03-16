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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2073207420752076
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:54

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Потом будет 2000 и т.д...
Вот тогда золотишко и стартанёт...

Да но сначала на 900 сходим. А потом конечно 2000 тыс и тд, через лет 15 :D
Так зачем сейчас покупаете по бирже? Ждите 900...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:55

А я вообще то вас предупреждал. Нет, не послушались. Ну теперь кусайте локти :mrgreen: Зображення

Не послушались ,,Школяра,,, :idea:
Востаннє редагувалось vladus17 в Пон 16 бер, 2020 22:56, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:55

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Потом будет 2000 и т.д...
Вот тогда золотишко и стартанёт...

Да но сначала на 900 сходим. А потом конечно 2000 тыс и тд, через лет 15 :D
Так зачем сейчас покупаете по бирже? Ждите 900...

Спрос и предложение...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:11

  vladus17 написав:А я вообще то вас предупреждал. Нет, не послушались.
Я же вам тогда ответил. Падающие ножи я не ловлю, и за $20-30 суетится не собираюсь. Это не мой бизнес. Мне интересен сам процесс.... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:15

  наблюдательный написав::D
  vladus17 написав:А я вообще то вас предупреждал. Нет, не послушались.
Я же вам тогда ответил. Падающие ножи я не ловлю, и за $20-30 суетится не собираюсь. Это не мой бизнес. Мне интересен сам процесс....

20-30 долларов, там уже будет побольше,если я не ошибаюсь)))
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:21

  vladus17 написав:20-30 долларов, там уже будет побольше,если я не ошибаюсь)))

Да какая разница... Хоть 100 или 200...
Вы увидите какая это будет мелочь в недалёком будущем...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 23:24

В беседе ни о чем придерживайтесь темы :)

На самом деле, невозможно знать кто прав: военные действия могут начаться в любой момент. Поэтому НЗ в золоте иметь желательно в неснижаемом виде. А могут не начаться... :)
Astacus
 
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