Как я и говорил. Посмотрите на дневные, недельные, месячные и годовые котировки по серебру. Оно ведет себя, как обычный коммод. Что-то среднее между пальмовым маслом, сахаром, эттиловым спиртом и керосином. https://tradingeconomics.com/commodities
Сейчас идеальное время для сравнения золота и серебра. Серебро это скорее техническое сырьё, а не защитный актив.
Золото подорожало за год на 24%, а серебро подорожало на 15%, как пшеница. Защитный актив - это золото. Серебро - это сырье.
А я предупреждал. Золото подорожало за год на 16%, а серебро подешевело за год на 16%.
Astacus написав:В беседе ни о чем придерживайтесь темы
На самом деле, невозможно знать кто прав: военные действия могут начаться в любой момент. Поэтому НЗ в золоте иметь желательно в неснижаемом виде. А могут не начаться...
Глобальных/Мировых войн больше не будет. Человечество эволюционировало...
Да местные конфликты и прч. Для этого золото как H3 -не нужно. Животворящий бакс зручнее будет, имхо. Сегодня золото покупал у человека с Луганска, бакс нужен был, взамен на свое желтое. Там видимо не знают об Н3 в золоте , а на баксы спрос есть однако
Astacus написав:В беседе ни о чем придерживайтесь темы
На самом деле, невозможно знать кто прав: военные действия могут начаться в любой момент. Поэтому НЗ в золоте иметь желательно в неснижаемом виде. А могут не начаться...
Глобальных/Мировых войн больше не будет. Человечество эволюционировало...
Да местные конфликты и прч. Для этого золото как H3 -не нужно. Животворящий бакс зручнее будет, имхо. Сегодня золото покупал у человека с Луганска, бакс нужен был, взамен на свое желтое. Там видимо не знают об Н3 в золоте , а на баксы спрос есть однако