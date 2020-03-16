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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:01
vladus17
НЗ не возбраняется иметь в различных активах одновременно. Некоторые его имеют даже в стволовых клетках (пуповинная кровь) - расскажите им, что лучше все в бакс перевести)))
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Astacus
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