vladus17
НЗ не возбраняется иметь в различных активах одновременно. Некоторые его имеют даже в стволовых клетках (пуповинная кровь) - расскажите им, что лучше все в бакс перевести)))
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 бер, 2020 00:01
vladus17
НЗ не возбраняется иметь в различных активах одновременно. Некоторые его имеют даже в стволовых клетках (пуповинная кровь) - расскажите им, что лучше все в бакс перевести)))
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:37
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Вів 17 бер, 2020 07:46
Я в бакс советовал выходить за счет желтого когда его принимали по 52$ за грм.
А так, однозначно, только пуповинная кровь....
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