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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2074207520762077
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 00:01

vladus17

НЗ не возбраняется иметь в различных активах одновременно. Некоторые его имеют даже в стволовых клетках (пуповинная кровь) - расскажите им, что лучше все в бакс перевести)))
Astacus
 
Повідомлень: 38
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  artlife написав:И Вы его не распаковывали? В фабричной упаковке?

Все проверенно на спец оборудовании.
vladus17
 
Повідомлень: 1378
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 07:46

  Astacus написав:vladus17

НЗ не возбраняется иметь в различных активах одновременно. Некоторые его имеют даже в стволовых клетках (пуповинная кровь) - расскажите им, что лучше все в бакс перевести)))

Я в бакс советовал выходить за счет желтого когда его принимали по 52$ за грм.
А так, однозначно, только пуповинная кровь.... :mrgreen:
vladus17
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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  #<1 ... 2074207520762077
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