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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:08
artlife написав:
Не монимаю, как можно покупать слитки, не распаковывая их и не проводя анализ подлинности. Кто-то считает, что пластиковую упаковку, надпись на картонке и голограмму при цене в тысячи или сотни долларов и ныненшних технических возможностях невозможно подделать? Для меня пока это самое непонятное в покупке золота.
Как можно, купив непонятно что в пластиковой запайке за 4 тыс дол., спать спокойно, надеясь,
что там, всё-таки, настоящее золото.
Если слитки покупаются в банке, то риск минимальный. Вы покупали в банке фальшивые деньги, валюту ? Мне пока не приходилось.
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:43
Richi написав:
А что, все литые слитке все такой убогой формы и вида?
Все.. а выше 250 грм так все литые
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