RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2075207620772078
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:08

  artlife написав:Не монимаю, как можно покупать слитки, не распаковывая их и не проводя анализ подлинности. Кто-то считает, что пластиковую упаковку, надпись на картонке и голограмму при цене в тысячи или сотни долларов и ныненшних технических возможностях невозможно подделать? Для меня пока это самое непонятное в покупке золота.
Как можно, купив непонятно что в пластиковой запайке за 4 тыс дол., спать спокойно, надеясь, что там, всё-таки, настоящее золото.


Если слитки покупаются в банке, то риск минимальный. Вы покупали в банке фальшивые деньги, валюту ? Мне пока не приходилось.
kalinavalera1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4974
З нами з: 07.05.11
Подякував: 661 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 15:43

  Richi написав:А что, все литые слитке все такой убогой формы и вида?

Все.. а выше 250 грм так все литые
Nickmess
 
Повідомлень: 3483
З нами з: 16.12.09
Подякував: 74 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:53

Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко) :D
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!
vladus17
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:02

  vladus17 написав:Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко) :D
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!

Где его продают по той цене? Или хотя бы не более чем на 30% дороже.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21477
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1451 раз.
Подякували: 2185 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:20

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко) :D
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!

Где его продают по той цене? Или хотя бы не более чем на 30% дороже.


Ну всеравно сейчас цена куда более приемлимая чем раньше.
И более охотнее продают.
vladus17
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:27

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко) :D
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!

Где его продают по той цене? Или хотя бы не более чем на 30% дороже.


Ну всеравно сейчас цена куда более приемлимая чем раньше.
И более охотнее продают.

Ради интереса вчера пробивал...( сам такой ***** , как скупка металлов не занимаюсь)
В пяток мест по Киеву было продажа 15,5 скупка 11,5 в 1 кг
VitaliyN
 
Повідомлень: 48
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:37

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  VitaliyN написав:Ради интереса вчера пробивал...( сам такой ***** , как скупка металлов не занимаюсь)
В пяток мест по Киеву было продажа 15,5 скупка 11,5 в 1 кг

Обращайтесь. Учитывая вчерашний курс (около 27.2-3) у меня в уе дешевле. А именно 550$ за кг.
vladus17
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:42

Что то тут интересное математег VitaliyN насчитал, удалил уже смотрю :)
vladus17
 
Повідомлень: 1386
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:05

  kalinavalera1 написав:
  artlife написав:Не монимаю, как можно покупать слитки, не распаковывая их и не проводя анализ подлинности. Кто-то считает, что пластиковую упаковку, надпись на картонке и голограмму при цене в тысячи или сотни долларов и ныненшних технических возможностях невозможно подделать? Для меня пока это самое непонятное в покупке золота.
Как можно, купив непонятно что в пластиковой запайке за 4 тыс дол., спать спокойно, надеясь, что там, всё-таки, настоящее золото.


Если слитки покупаются в банке, то риск минимальный. Вы покупали в банке фальшивые деньги, валюту ? Мне пока не приходилось.


Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.
artlife
 
Повідомлень: 248
З нами з: 07.10.19
Подякував: 21 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2075207620772078
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПроКредит (3992)
17.03.2020 20:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.