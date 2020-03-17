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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 бер, 2020 15:08
artlife написав:
Не монимаю, как можно покупать слитки, не распаковывая их и не проводя анализ подлинности. Кто-то считает, что пластиковую упаковку, надпись на картонке и голограмму при цене в тысячи или сотни долларов и ныненшних технических возможностях невозможно подделать? Для меня пока это самое непонятное в покупке золота.
Как можно, купив непонятно что в пластиковой запайке за 4 тыс дол., спать спокойно, надеясь,
что там, всё-таки, настоящее золото.
Если слитки покупаются в банке, то риск минимальный. Вы покупали в банке фальшивые деньги, валюту ? Мне пока не приходилось.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 17 бер, 2020 15:43
Richi написав:
А что, все литые слитке все такой убогой формы и вида?
Все.. а выше 250 грм так все литые
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Nickmess
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Додано: Вів 17 бер, 2020 17:53
Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко)
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!
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vladus17
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:02
vladus17 написав:
Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко)
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!
Где его продают по той цене? Или хотя бы не более чем на 30% дороже.
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hxbbgaf
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1
Додано: Вів 17 бер, 2020 18:20
hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко)
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!
Где его продают по той цене? Или хотя бы не более чем на 30% дороже.
Ну всеравно сейчас цена куда более приемлимая чем раньше.
И более охотнее продают.
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vladus17
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:27
vladus17 написав: hxbbgaf написав: vladus17 написав:
Золото серебро соотношение вчера торкнулось 124.5
Сейчас около 122.
Когда еще такое было? Все верно, никогда (и даже близко)
Вот теперь Хбебегав мог бы начинать писать свои загончики в серебро.
А раньше то все было слишком рано!
Где его продают по той цене? Или хотя бы не более чем на 30% дороже.
Ну всеравно сейчас цена куда более приемлимая чем раньше.
И более охотнее продают.
Ради интереса вчера пробивал...( сам такой ***** , как скупка металлов не занимаюсь)
В пяток мест по Киеву было продажа 15,5 скупка 11,5 в 1 кг
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VitaliyN
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:37
VitaliyN написав:
Ради интереса вчера пробивал...( сам такой ***** , как скупка металлов не занимаюсь)
В пяток мест по Киеву было продажа 15,5 скупка 11,5 в 1 кг
Обращайтесь. Учитывая вчерашний курс (около 27.2-3) у меня в уе дешевле. А именно 550$ за кг.
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vladus17
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:42
Что то тут интересное математег VitaliyN насчитал, удалил уже смотрю
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vladus17
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Додано: Вів 17 бер, 2020 20:05
kalinavalera1 написав: artlife написав:
Не монимаю, как можно покупать слитки, не распаковывая их и не проводя анализ подлинности. Кто-то считает, что пластиковую упаковку, надпись на картонке и голограмму при цене в тысячи или сотни долларов и ныненшних технических возможностях невозможно подделать? Для меня пока это самое непонятное в покупке золота.
Как можно, купив непонятно что в пластиковой запайке за 4 тыс дол., спать спокойно, надеясь,
что там, всё-таки, настоящее золото.
Если слитки покупаются в банке, то риск минимальный. Вы покупали в банке фальшивые деньги, валюту ? Мне пока не приходилось.
Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.
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artlife
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