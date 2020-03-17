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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2076207720782079
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:33

  VitaliyN написав:
  vladus17 написав:Что то тут интересное математег VitaliyN насчитал, удалил уже смотрю :)

15*1000
Короче около 15000 грн за кг
Один хрен , почти
Вот что я удалил

Вы удалили где по 15,5 долл за унцию считали)))

Почему уже в 15 превратилось и грн за грамм?
Было 15.5 же.

От вчера конечно курс чуть просел.
vladus17
 
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