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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2076207720782079 Додано: Вів 17 бер, 2020 21:33 VitaliyN написав: vladus17 написав: Что то тут интересное математег VitaliyN насчитал, удалил уже смотрю Что то тут интересное математег VitaliyN насчитал, удалил уже смотрю

15*1000

Короче около 15000 грн за кг

Один хрен , почти

Вот что я удалил 15*1000Короче около 15000 грн за кгОдин хрен , почтиВот что я удалил

Вы удалили где по 15,5 долл за унцию считали)))



Почему уже в 15 превратилось и грн за грамм?

Было 15.5 же.



От вчера конечно курс чуть просел. Вы удалили где по 15,5 долл за унцию считали)))Почему уже в 15 превратилось и грн за грамм?Было 15.5 же.От вчера конечно курс чуть просел. vladus17 Повідомлень: 1389 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 22:28 Задам кучу вопросов, буду признателен за ответы хоть на некоторые. Понятно, что сам буду проверять вопросы юридического плана, но за подсказки по ним - отдельно большое спасибо.



С какой минимальной надбавкой к фиксу в Киеве можно купить серебрянные слитки, а также самые дешевые монеты в стандартных упаковках по 500 шт, при суммах покупки за раз на 20-50-100 тыс евро?

Оптимальная валюта при таких операциях - доллар или без разницы?

Можно ли оплатить кредитной картой?

Как решается проблема отсутствия нужного количества слитков в момент покупки? Каков размер предоплаты? Есть ли гарантия поставки по цене в момент договоренности, если предоплата не 100 процентов?

Относится ли серебро в слитках к банковским металлам, по закону и к чему это обязывает?

Начиная с какого срока хранения слитков, исчезает обязанность платить налоги с положительной маржи продажи, если такое положение вообще есть в Украине?

Есть ли разница в процедурах налогообложения подобных операций между налоговым резидентом и нерезидентом? Astacus Повідомлень: 39 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 22:59 Astacus написав: Задам кучу вопросов, буду признателен за ответы хоть на некоторые. Понятно, что сам буду проверять вопросы юридического плана, но за подсказки по ним - отдельно большое спасибо.



С какой минимальной надбавкой к фиксу в Киеве можно купить серебрянные слитки, а также самые дешевые монеты в стандартных упаковках по 500 шт, при суммах покупки за раз на 20-50-100 тыс евро?

Оптимальная валюта при таких операциях - доллар или без разницы?

Можно ли оплатить кредитной картой?

Как решается проблема отсутствия нужного количества слитков в момент покупки? Каков размер предоплаты? Есть ли гарантия поставки по цене в момент договоренности, если предоплата не 100 процентов?

Относится ли серебро в слитках к банковским металлам, по закону и к чему это обязывает?

Начиная с какого срока хранения слитков, исчезает обязанность платить налоги с положительной маржи продажи, если такое положение вообще есть в Украине?

Есть ли разница в процедурах налогообложения подобных операций между налоговым резидентом и нерезидентом? Задам кучу вопросов, буду признателен за ответы хоть на некоторые. Понятно, что сам буду проверять вопросы юридического плана, но за подсказки по ним - отдельно большое спасибо.С какой минимальной надбавкой к фиксу в Киеве можно купить серебрянные слитки, а также самые дешевые монеты в стандартных упаковках по 500 шт, при суммах покупки за раз на 20-50-100 тыс евро?Оптимальная валюта при таких операциях - доллар или без разницы?Можно ли оплатить кредитной картой?Как решается проблема отсутствия нужного количества слитков в момент покупки? Каков размер предоплаты? Есть ли гарантия поставки по цене в момент договоренности, если предоплата не 100 процентов?Относится ли серебро в слитках к банковским металлам, по закону и к чему это обязывает?Начиная с какого срока хранения слитков, исчезает обязанность платить налоги с положительной маржи продажи, если такое положение вообще есть в Украине?Есть ли разница в процедурах налогообложения подобных операций между налоговым резидентом и нерезидентом?

Вы все усложняеете. У нас в Украине все намного проще.

Вы находите покупателя, физ лицо или юр лицо- не важно. Договоряетесь по цене, и способе покупки. Потом согласно договоренностей проводите сделку. ФСЕ!

Налогов нет.

Резидент не резидент по барабану. Продают всем , даже банки, без паспорта всеравно. Вы все усложняеете. У нас в Украине все намного проще.Вы находите покупателя, физ лицо или юр лицо- не важно. Договоряетесь по цене, и способе покупки. Потом согласно договоренностей проводите сделку. ФСЕ!Налогов нет.Резидент не резидент по барабану. Продают всем , даже банки, без паспорта всеравно. vladus17 Повідомлень: 1389 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:10 artlife написав: Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%. Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.

"Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет.

Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование.

Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу.

Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело.

Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр.

Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет.... "Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет.Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование.Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу.Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело.Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр.Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет.... наблюдательный

Повідомлень: 3497 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:19 наблюдательный написав: artlife написав: Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%. Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.

"Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет.

Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование.

Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу.

Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело.

Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр.

Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет.... "Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет.Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование.Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу.Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело.Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр.Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет....

Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дня

Не пойму почему так за нас переживают все))

Сами с рук не берите, и проблем нет!

Оставте это грязное дело нам Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дняНе пойму почему так за нас переживают все))Сами с рук не берите, и проблем нет!Оставте это грязное дело нам vladus17 Повідомлень: 1389 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2020 23:44 vladus17 написав: Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дня

Не пойму почему так за нас переживают все))

Сами с рук не берите, и проблем нет!

Оставте это грязное дело нам Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дняНе пойму почему так за нас переживают все))Сами с рук не берите, и проблем нет!Оставте это грязное дело нам

Да за вас никто не переживает, тем более все...

https://www.youtube.com/watch?v=M1eOmzT8HqY Да за вас никто не переживает, тем более все... наблюдательный

Повідомлень: 3497 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 366 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2076207720782079 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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