Задам кучу вопросов, буду признателен за ответы хоть на некоторые. Понятно, что сам буду проверять вопросы юридического плана, но за подсказки по ним - отдельно большое спасибо.
С какой минимальной надбавкой к фиксу в Киеве можно купить серебрянные слитки, а также самые дешевые монеты в стандартных упаковках по 500 шт, при суммах покупки за раз на 20-50-100 тыс евро? Оптимальная валюта при таких операциях - доллар или без разницы? Можно ли оплатить кредитной картой? Как решается проблема отсутствия нужного количества слитков в момент покупки? Каков размер предоплаты? Есть ли гарантия поставки по цене в момент договоренности, если предоплата не 100 процентов? Относится ли серебро в слитках к банковским металлам, по закону и к чему это обязывает? Начиная с какого срока хранения слитков, исчезает обязанность платить налоги с положительной маржи продажи, если такое положение вообще есть в Украине? Есть ли разница в процедурах налогообложения подобных операций между налоговым резидентом и нерезидентом?
Astacus написав:Задам кучу вопросов, буду признателен за ответы хоть на некоторые. Понятно, что сам буду проверять вопросы юридического плана, но за подсказки по ним - отдельно большое спасибо.
С какой минимальной надбавкой к фиксу в Киеве можно купить серебрянные слитки, а также самые дешевые монеты в стандартных упаковках по 500 шт, при суммах покупки за раз на 20-50-100 тыс евро? Оптимальная валюта при таких операциях - доллар или без разницы? Можно ли оплатить кредитной картой? Как решается проблема отсутствия нужного количества слитков в момент покупки? Каков размер предоплаты? Есть ли гарантия поставки по цене в момент договоренности, если предоплата не 100 процентов? Относится ли серебро в слитках к банковским металлам, по закону и к чему это обязывает? Начиная с какого срока хранения слитков, исчезает обязанность платить налоги с положительной маржи продажи, если такое положение вообще есть в Украине? Есть ли разница в процедурах налогообложения подобных операций между налоговым резидентом и нерезидентом?
Вы все усложняеете. У нас в Украине все намного проще. Вы находите покупателя, физ лицо или юр лицо- не важно. Договоряетесь по цене, и способе покупки. Потом согласно договоренностей проводите сделку. ФСЕ! Налогов нет. Резидент не резидент по барабану. Продают всем , даже банки, без паспорта всеравно.
artlife написав:Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.
"Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет. Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование. Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу. Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело. Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр. Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет....
artlife написав:Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.
"Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет. Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование. Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу. Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело. Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр. Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет....
Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дня Не пойму почему так за нас переживают все)) Сами с рук не берите, и проблем нет! Оставте это грязное дело нам
vladus17 написав:Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дня Не пойму почему так за нас переживают все)) Сами с рук не берите, и проблем нет! Оставте это грязное дело нам
vladus17 написав:Что то тут интересное математег VitaliyN насчитал, удалил уже смотрю
15*1000 Короче около 15000 грн за кг Один хрен , почти Вот что я удалил
Вы удалили где по 15,5 долл за унцию считали)))
Почему уже в 15 превратилось и грн за грамм? Было 15.5 же.
От вчера конечно курс чуть просел.
йолки! Я ж не покупаю металлы, по этому лоханулся чуть... Но совсем чуть- чуть... 15,5 - я принял как долл/ унц. Оказалось - 15,5 грн/ грамм. Суть не изменилась!!! 15,5 дол * 35,27 унц = 546,7 дол/кг
Теперь так 15 грн * 1000 гр = 15000 грн ( сег по 15 ровно есть, и даже по 14,5) Разделить прим на 28 ( щас так и есть) 15000/28 = 535 долл Один хрен!!! Смайлики не доступны в тел..., а так обоссался бы!