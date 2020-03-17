Додано: Вів 17 бер, 2020 23:10

artlife написав: Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%. Но, ведь, многие продают и покупают с рук. Как можно покупать с рук "что-то" в запайке за несколько тысяч долларов и быть уверенным на 100%.

"Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет.Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование.Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу.Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело.Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр.Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет....