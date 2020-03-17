Вы удалили где по 15,5 долл за унцию считали)))
Почему уже в 15 превратилось и грн за грамм?
Было 15.5 же.
От вчера конечно курс чуть просел.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 17 бер, 2020 21:33
Вы удалили где по 15,5 долл за унцию считали)))
Почему уже в 15 превратилось и грн за грамм?
Было 15.5 же.
От вчера конечно курс чуть просел.
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:28
Задам кучу вопросов, буду признателен за ответы хоть на некоторые. Понятно, что сам буду проверять вопросы юридического плана, но за подсказки по ним - отдельно большое спасибо.
С какой минимальной надбавкой к фиксу в Киеве можно купить серебрянные слитки, а также самые дешевые монеты в стандартных упаковках по 500 шт, при суммах покупки за раз на 20-50-100 тыс евро?
Оптимальная валюта при таких операциях - доллар или без разницы?
Можно ли оплатить кредитной картой?
Как решается проблема отсутствия нужного количества слитков в момент покупки? Каков размер предоплаты? Есть ли гарантия поставки по цене в момент договоренности, если предоплата не 100 процентов?
Относится ли серебро в слитках к банковским металлам, по закону и к чему это обязывает?
Начиная с какого срока хранения слитков, исчезает обязанность платить налоги с положительной маржи продажи, если такое положение вообще есть в Украине?
Есть ли разница в процедурах налогообложения подобных операций между налоговым резидентом и нерезидентом?
Додано: Вів 17 бер, 2020 22:59
Вы все усложняеете. У нас в Украине все намного проще.
Вы находите покупателя, физ лицо или юр лицо- не важно. Договоряетесь по цене, и способе покупки. Потом согласно договоренностей проводите сделку. ФСЕ!
Налогов нет.
Резидент не резидент по барабану. Продают всем , даже банки, без паспорта всеравно.
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:10
"Спец.оборудование", с помощью которого покупает и продаёт золото местный золотой трейдер, есть лупа и весы. Больше у него ничего нет.
Рентгено-анализаторы, которые могут довольно точно указать пробу, есть только в отделениях НБУ, так как это стационарное оборудование.
Но они только сканируют поверхность глубиной в доли миллиметра, и не видят что внутри слитка. Естественно слиток должен быть голый, а не в упаковке. Для того чтобы убедиться что в слитке нет вольфрама, а именно он практически одинаковый по весу и плотности с золотом, используют гидростати́ческое взве́шивание. Это когда слиток погружают в жидкость, которая при этом изменяет своё обьём, и по спец. формуле делают рассчет(закон Архимеда). Но это можно делать опять таки в стационаре, где есть постоянная температура, что очень важно. Я сам проходил эту процедуру, когда лет 6 назад сдавал слитки в НБУ. Никто в ком. банках, а тем более в подворотнях, этого делать не будет, так как они и не хотят, и просто не умеют это делать. Там золото принимают на глазок. Хотя, опытный специалист по золоту, также как и опытный валютчик, подделку определит сразу.
Покрыть вольфрам золотом, так чтобы форма, размеры, штамп производителя, вес и плотность на 100% соответствовали аналогу, довольно сложное дело.
Теоретически это может и возможно, но на практике маловероятно, так как это довольно дорогое удовольствие. Особенно с небольшими, штампованными слитками до 100 гр.
Ну а чтобы быть уверенным на 100%, то нужно приобретать слитки у официальных дилеров аффинажных компаний, которых в Украине кажись и нет....
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:19
Какая вообще кому разница как у вас купят слиток? проверяя на глазок или нет. Деньги получили, пересчитали, проверили (в обменке услуга стоит 50 грн Приватбанк100грн любая сумма) и досвидание, хорошего дня
Не пойму почему так за нас переживают все))
Сами с рук не берите, и проблем нет!
Оставте это грязное дело нам
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:44
Да за вас никто не переживает, тем более все...
Додано: Вів 17 бер, 2020 23:52
йолки!
Я ж не покупаю металлы, по этому лоханулся чуть... Но совсем чуть- чуть... 15,5 - я принял как долл/ унц.
Оказалось - 15,5 грн/ грамм.
Суть не изменилась!!!
15,5 дол * 35,27 унц = 546,7 дол/кг
Теперь так
15 грн * 1000 гр = 15000 грн ( сег по 15 ровно есть, и даже по 14,5)
Разделить прим на 28 ( щас так и есть)
15000/28 = 535 долл
Один хрен!!!
Смайлики не доступны в тел..., а так обоссался бы!
Додано: Сер 18 бер, 2020 08:48
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Кажеться вам нужно не в металлы инвестировать а в калькулятор
У вас и так это получилось.
Так часто случаеться когда очередной Нуб (новичок с Англ.) пытается строить из себя эксперта.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:05
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней!
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 18 бер, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Серебро растёрли об асфальт, забыв о его медицинских свойствах...
ФРС приступает к скупке коммерческих бумаг с рынка
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