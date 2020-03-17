vladus17
Посмеялись- и замечательно!
А вот грубить не надо
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:22
Нивкоем случае не хотел Вас обидеть. На Нуб (Noobie с Англ) обиделись?
Не будем вздорить, скажу где вы просчитались.
Унция в драг мет значится тройская что есть 31.1г, а не 28.35 как вы считаете.
Цена 15.5 однозначно была в грн за грм. В $ унц по серебру никто у нас не считает (при продаже и покупке), если в $ то тогда за кг или грм.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:33
Таки так ... А хтось реально по теперішній ціні продає взагалі ?
Чи зливки , чи монети ? Бо монети на аукціонах реально майже перестали продавати , а ті , що лишилися - зовсім не дешевшають . Унцієвий архістратиг середня ціна вище 700 грн ... Хоча у НБУ ціна продажна зараз 487 грн ...
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:40
Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсис
Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.
Такие вещи много кто делает, и продаются готовые ионаторы, расскажу то, чего они не знают (или не договаривают).
1) Не надо пользоваться водой с нормальной минерализацией, как все рекомендуют - там будет много побочных соединений. Деионизированная вода - годится, только процесс будет идти полчаса примерно и больше (смотря по концентрации). В обычной воде реакция идет мгновенно и в считанные секунды.
2) Ионный раствор (белое облако в жидкости) - пить вредно, для наружного применения ОК. Нужно дать ему время превратиться в золь (коллоидный раствор наночастиц серебра). Можно оставить на несколько часов при комнатной температуре, но оптимальные условия для образования наночастиц - 90-95 градусов по цельсию. Коллоидный раствор приобретет характерный оттенок, в зависимости от размера образовавшихся частиц.
3) Если собираетесь хранить коллоид долго, то его нужно стабилизировать ПВА или ПВП (последний лучше), концентрация ок. 5%. Кому нужно, могу дать более варианты сложных стабилизаторов в личку. Стабилизаторы лучше добавить сразу же в воду, до электролиза.
4) Полученные растворы нужно разбавлять очень существенно для внутреннего употребления. Для полосканий горла/промываний носа - просто разбавлять
Работает такое серебро очень здорово, к нему исключено привыкание у микроорганизмов, уничтожает большинство грибов, вирусов, бактерий. Из стабилизированного можно даже дезодорант сделать. Но с промышленностью так не поконкурируешь, т.к. там используются импульсные токи, заточенные под определенные размеры наночастиц, а не ионы, если каратнин будет долгим - сделаю промышленную установку
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Востаннє редагувалось Astacus в Сер 18 бер, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 10:42
НБУ не продает. Я вчера на резком скачке грн хотел купить там Архистратигов золотых (биржа получалась), но они не продают. Закрыли кассу на продажу типа изза карантина. До середины Апреля (минимум) мне так сказали.
Что самое интересное, на прием кассы работают, без обеда , и карантин им не страшен!
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:06
А сколько по времени занимает изготовление раствора допустим в 0,5 литров воды с такими параметрами БП (2А 5В) и на сколько его нужно разбавлять для внутреннего применения (полоскание)?
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:16
я прекрасно знаю что такое унция драг мета, биржевой торговлей балуюсь 15 лет.
при вычислениях на скорую руку, да лоханулся.
Калькулятор перевел мне килограмм в унции, да не в тройские.... я ж говорю, физмет не покупаю...
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:25
Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.
Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!
Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросила
Для полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.
Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.
Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо.
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:32
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