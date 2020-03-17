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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2077207820792080 Додано: Сер 18 бер, 2020 10:18 vladus17

Посмеялись- и замечательно!

А вот грубить не надо VitaliyN Повідомлень: 52 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 10:22 VitaliyN написав: vladus17

Посмеялись- и замечательно!

А вот грубить не надо Посмеялись- и замечательно!А вот грубить не надо

Нивкоем случае не хотел Вас обидеть. На Нуб (Noobie с Англ) обиделись?



Не будем вздорить, скажу где вы просчитались.

Унция в драг мет значится тройская что есть 31.1г, а не 28.35 как вы считаете.



Цена 15.5 однозначно была в грн за грм. В $ унц по серебру никто у нас не считает (при продаже и покупке), если в $ то тогда за кг или грм. Нивкоем случае не хотел Вас обидеть. На Нуб (Noobie с Англ) обиделись?Не будем вздорить, скажу где вы просчитались.Унция в драг мет значится тройская что есть 31.1г, а не 28.35 как вы считаете.Цена 15.5 однозначно была в грн за грм. В $ унц по серебру никто у нас не считает (при продаже и покупке), если в $ то тогда за кг или грм. vladus17 Повідомлень: 1394 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 10:33 Чукча2 написав: Серебро растёрли об асфальт, забыв о его медицинских свойствах...

Серебро растёрли об асфальт, забыв о его медицинских свойствах...



Таки так ... А хтось реально по теперішній ціні продає взагалі ?

Чи зливки , чи монети ? Бо монети на аукціонах реально майже перестали продавати , а ті , що лишилися - зовсім не дешевшають . Унцієвий архістратиг середня ціна вище 700 грн ... Хоча у НБУ ціна продажна зараз 487 грн ... Таки так ... А хтось реально по теперішній ціні продає взагалі ?Чи зливки , чи монети ? Бо монети на аукціонах реально майже перестали продавати , а ті , що лишилися - зовсім не дешевшають . Унцієвий архістратиг середня ціна вище 700 грн ... Хоча у НБУ ціна продажна зараз 487 грн ... Puente Повідомлень: 2648 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 329 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 10:40



Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.

Такие вещи много кто делает, и продаются готовые ионаторы, расскажу то, чего они не знают (или не договаривают).

1) Не надо пользоваться водой с нормальной минерализацией, как все рекомендуют - там будет много побочных соединений. Деионизированная вода - годится, только процесс будет идти полчаса примерно и больше (смотря по концентрации). В обычной воде реакция идет мгновенно и в считанные секунды.

2) Ионный раствор (белое облако в жидкости) - пить вредно, для наружного применения ОК. Нужно дать ему время превратиться в золь (коллоидный раствор наночастиц серебра). Можно оставить на несколько часов при комнатной температуре, но оптимальные условия для образования наночастиц - 90-95 градусов по цельсию. Коллоидный раствор приобретет характерный оттенок, в зависимости от размера образовавшихся частиц.

3) Если собираетесь хранить коллоид долго, то его нужно стабилизировать ПВА или ПВП (последний лучше), концентрация ок. 5%. Кому нужно, могу дать более варианты сложных стабилизаторов в личку. Стабилизаторы лучше добавить сразу же в воду, до электролиза.

4) Полученные растворы нужно разбавлять очень существенно для внутреннего употребления. Для полосканий горла/промываний носа - просто разбавлять



Работает такое серебро очень здорово, к нему исключено привыкание у микроорганизмов, уничтожает большинство грибов, вирусов, бактерий. Из стабилизированного можно даже дезодорант сделать. Но с промышленностью так не поконкурируешь, т.к. там используются импульсные токи, заточенные под определенные размеры наночастиц, а не ионы, если каратнин будет долгим - сделаю промышленную установку



Картинки загрузились неудачно, для просмотра нужно по ним кликнуть.















Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсисПока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.Такие вещи много кто делает, и продаются готовые ионаторы, расскажу то, чего они не знают (или не договаривают).1) Не надо пользоваться водой с нормальной минерализацией, как все рекомендуют - там будет много побочных соединений. Деионизированная вода - годится, только процесс будет идти полчаса примерно и больше (смотря по концентрации). В обычной воде реакция идет мгновенно и в считанные секунды.2) Ионный раствор (белое облако в жидкости) - пить вредно, для наружного применения ОК. Нужно дать ему время превратиться в золь (коллоидный раствор наночастиц серебра). Можно оставить на несколько часов при комнатной температуре, но оптимальные условия для образования наночастиц - 90-95 градусов по цельсию. Коллоидный раствор приобретет характерный оттенок, в зависимости от размера образовавшихся частиц.3) Если собираетесь хранить коллоид долго, то его нужно стабилизировать ПВА или ПВП (последний лучше), концентрация ок. 5%. Кому нужно, могу дать более варианты сложных стабилизаторов в личку. Стабилизаторы лучше добавить сразу же в воду, до электролиза.4) Полученные растворы нужно разбавлять очень существенно для внутреннего употребления. Для полосканий горла/промываний носа - просто разбавлятьРаботает такое серебро очень здорово, к нему исключено привыкание у микроорганизмов, уничтожает большинство грибов, вирусов, бактерий. Из стабилизированного можно даже дезодорант сделать. Но с промышленностью так не поконкурируешь, т.к. там используются импульсные токи, заточенные под определенные размеры наночастиц, а не ионы, если каратнин будет долгим - сделаю промышленную установкуКартинки загрузились неудачно, для просмотра нужно по ним кликнуть. Востаннє редагувалось Astacus в Сер 18 бер, 2020 10:43, всього редагувалось 1 раз. Astacus Повідомлень: 41 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 10:42 Puente написав: Чукча2 написав: Серебро растёрли об асфальт, забыв о его медицинских свойствах...

Серебро растёрли об асфальт, забыв о его медицинских свойствах...



Таки так ... А хтось реально по теперішній ціні продає взагалі ?

Чи зливки , чи монети ? Бо монети на аукціонах реально майже перестали продавати , а ті , що лишилися - зовсім не дешевшають . Унцієвий архістратиг середня ціна вище 700 грн ... Хоча у НБУ ціна продажна зараз 487 грн ... Таки так ... А хтось реально по теперішній ціні продає взагалі ?Чи зливки , чи монети ? Бо монети на аукціонах реально майже перестали продавати , а ті , що лишилися - зовсім не дешевшають . Унцієвий архістратиг середня ціна вище 700 грн ... Хоча у НБУ ціна продажна зараз 487 грн ...



НБУ не продает. Я вчера на резком скачке грн хотел купить там Архистратигов золотых (биржа получалась), но они не продают. Закрыли кассу на продажу типа изза карантина. До середины Апреля (минимум) мне так сказали.

Что самое интересное, на прием кассы работают, без обеда , и карантин им не страшен! НБУ не продает. Я вчера на резком скачке грн хотел купить там Архистратигов золотых (биржа получалась), но они не продают. Закрыли кассу на продажу типа изза карантина. До середины Апреля (минимум) мне так сказали.Что самое интересное, на прием кассы работают, без обеда , и карантин им не страшен! vladus17 Повідомлень: 1394 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:06 Astacus написав: Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсис



Идея хорошая.

Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона. Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсисИдея хорошая.Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.

А сколько по времени занимает изготовление раствора допустим в 0,5 литров воды с такими параметрами БП (2А 5В) и на сколько его нужно разбавлять для внутреннего применения (полоскание)? А сколько по времени занимает изготовление раствора допустим в 0,5 литров воды с такими параметрами БП (2А 5В) и на сколько его нужно разбавлять для внутреннего применения (полоскание)? Stan78 Повідомлень: 8 З нами з: 16.07.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:16 vladus17 написав: VitaliyN написав: vladus17

Посмеялись- и замечательно!

А вот грубить не надо Посмеялись- и замечательно!А вот грубить не надо

Нивкоем случае не хотел Вас обидеть. На Нуб (Noobie с Англ) обиделись?



Не будем вздорить, скажу где вы просчитались.

Унция в драг мет значится тройская что есть 31.1г, а не 28.35 как вы считаете.



Цена 15.5 однозначно была в грн за грм. В $ унц по серебру никто у нас не считает (при продаже и покупке), если в $ то тогда за кг или грм. Нивкоем случае не хотел Вас обидеть. На Нуб (Noobie с Англ) обиделись?Не будем вздорить, скажу где вы просчитались.Унция в драг мет значится тройская что есть 31.1г, а не 28.35 как вы считаете.Цена 15.5 однозначно была в грн за грм. В $ унц по серебру никто у нас не считает (при продаже и покупке), если в $ то тогда за кг или грм.

я прекрасно знаю что такое унция драг мета, биржевой торговлей балуюсь 15 лет.

при вычислениях на скорую руку, да лоханулся.

Калькулятор перевел мне килограмм в унции, да не в тройские.... я ж говорю, физмет не покупаю... я прекрасно знаю что такое унция драг мета, биржевой торговлей балуюсь 15 лет.при вычислениях на скорую руку, да лоханулся.Калькулятор перевел мне килограмм в унции, да не в тройские.... я ж говорю, физмет не покупаю... VitaliyN Повідомлень: 52 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:25



Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!



Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросила



Для полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.



Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.



Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо. Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросилаДля полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо. Astacus Повідомлень: 41 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 11:32 vladus17 написав: vladus17 написав: Странно что золото еще не пробило 1000 баксов, учитывая где серебро и платина сейчас... Странно что золото еще не пробило 1000 баксов, учитывая где серебро и платина сейчас...

Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней! Не, 1000$ это много. 800-900 будет в самый раз. Сейчас бычков немного в сетки половят на 1400-1500 уровнях, и уже потом обратно вниз с песней!

Уже сам себя цитирует. Уже сам себя цитирует. hxbbgaf Повідомлень: 21484 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2185 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2077207820792080 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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