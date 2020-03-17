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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08
Astacus написав:
Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсис
Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.
Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине.
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