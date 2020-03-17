Astacus написав:

Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросилаДля полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо.