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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08
Astacus написав:
Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсис
Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.
Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине.
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Richi
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:37
Да, все верно. Только это не причина покупки, а способ использования. Кстати, таким прибором можно обеззаразить воду в домашнем бассейне по копеечной цене. Подключив его к павербанку в походе сделать антибиотик или воду обеззаразить для питья.
Stan78,
Уже придумал как замерить концентрацию очень приблизительно: считать какую работу выполнил элентрический ток при электролизе. Работать должно лучше в деионизированной воде. Сейчас есть такие приборы на али, измеряют напряжение и ток при зарядке от юсб, уверен, что и потребленную мощность тоже считают.
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Astacus
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:44
наблюдательный написав:
Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...
Биржа биржей, а физмет физметом.
Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.
Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем
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vladus17
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Додано: Сер 18 бер, 2020 13:47
Astacus написав:
Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.
Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!
Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросила
Для полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.
Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.
Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо.
Я не технарь. Всю жизнь просто ложки серебряные ставлю в воду ( не кипящую, не горячую), ну и через фильтры стандартные до этого воду пропусаю, и считал, что простого контакта воды с серебром достаточно. Оказывается это не так ? А в чем разница ? Через ионизацию - этот процесс более активный ? Или совсем меняется структура атома или молекулы ? Конечно, просто вставить ложку в воду - коллоидное серебро не получится ? А уз распылитель ? что это ? Обычный пар ? Или какой-то УЗИ ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Сер 18 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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kalinavalera1
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:08
Разница в концентрациях, соответственно убойности раствора для бактерий и потенциале его применения. Пить серебро не желательно, тк это тяжелый металл. Я попробовал пить по началу, не зная концентрации, по реакции печени - понял, что переборщил
Да, коллоид не сделать из ложки без электричества или хим реакции восстановления серебра (так раньше коллоиды получали)
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Astacus
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13
Калинавера,
А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке воды
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Astacus
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Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...
Биржа биржей, а физмет физметом.
Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.
Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем
Да, наладится... Только по какой цене?
Сейчас Европа валится более чем на 5%,
Доу на премаркете тоже готовится к этому...
Все уходят в доллар. Деревянный рупь за день почти минус -6%.
Чувствует моя чуйка, что ещё максимум неделя и биржи прикроют вообще.
Иначе, при таких темпах падения, будет полный коллапс...
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наблюдательный
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