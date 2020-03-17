Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине.
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Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08
Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:37
Да, все верно. Только это не причина покупки, а способ использования. Кстати, таким прибором можно обеззаразить воду в домашнем бассейне по копеечной цене. Подключив его к павербанку в походе сделать антибиотик или воду обеззаразить для питья.
Stan78,
Уже придумал как замерить концентрацию очень приблизительно: считать какую работу выполнил элентрический ток при электролизе. Работать должно лучше в деионизированной воде. Сейчас есть такие приборы на али, измеряют напряжение и ток при зарядке от юсб, уверен, что и потребленную мощность тоже считают.
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:44
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Сер 18 бер, 2020 13:47
Я не технарь. Всю жизнь просто ложки серебряные ставлю в воду ( не кипящую, не горячую), ну и через фильтры стандартные до этого воду пропусаю, и считал, что простого контакта воды с серебром достаточно. Оказывается это не так ? А в чем разница ? Через ионизацию - этот процесс более активный ? Или совсем меняется структура атома или молекулы ? Конечно, просто вставить ложку в воду - коллоидное серебро не получится ? А уз распылитель ? что это ? Обычный пар ? Или какой-то УЗИ ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:08
Разница в концентрациях, соответственно убойности раствора для бактерий и потенциале его применения. Пить серебро не желательно, тк это тяжелый металл. Я попробовал пить по началу, не зная концентрации, по реакции печени - понял, что переборщил
Да, коллоид не сделать из ложки без электричества или хим реакции восстановления серебра (так раньше коллоиды получали)
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13
Калинавалера,
А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке воды
УЗ распылитель - ультразвуковой, как в современных увлажнителях воздуха
Востаннє редагувалось Astacus в Сер 18 бер, 2020 15:33, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33
Да, наладится... Только по какой цене?
Сейчас Европа валится более чем на 5%,
Доу на премаркете тоже готовится к этому...
Все уходят в доллар. Деревянный рупь за день почти минус -6%.
Чувствует моя чуйка, что ещё максимум неделя и биржи прикроют вообще.
Иначе, при таких темпах падения, будет полный коллапс...
Додано: Сер 18 бер, 2020 15:48
1.Конечно чернеет. Ложки чистят. Я зубным порошком чищу. Проводите салфеткой с зубным порошком и все.Даже тереть не нужно. Посуду вообще моют и чистят всю Не только ложки ....
2. Можно подробнее про "серебро вредно для печени" ? Коллоидное серебро серебро вредно или вы называете раствором серебра то что получается у меня ? Никаких симптомов не замечено, используем так много лет. То есть серебряную воду не рекомендуете пить ? Я ее употребляю - как обычную воду. Если это можно назвать серебряной водой. Стесняюсь спросить - а если просто пить чай -кофе в которм была серебряная ложка - это то получается ? Серебряная вода ? Это такой старинный обычай . Считается что серебро убивает микробы. Больше я не вникал. А у вас уже "продвинутый подход" к теме - хай тек. Да, особо закупать серебро для этого не нужно , 1 раз купил пару ложек - и всю жизнь "работают" ....
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:01
Продавали свободно летом 2013-го, не выдумывайте, при том с минимальной маржой и с добрый десяток банков точно. Экономика сейчас рушится, ставки рушатся, КуЕ усиливается, это вам не шутки.
Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09
kalinavalera1
Серебро полезно для организма. Во время средневековых эпидемий, из рабочих серебрянных и медных рудников практически никто не болел. Вредно только в "лошадиных" дозах. Больше 50мкг на литр категорически не рекомендуется. Существенное превышение этой концентрации - эффект будет отравляющим, т.к. ионы серебра заблокируют работу клеточных ионных механизмов и могут деформировать сложные молекулы, вторичные и третичные структуры которых создаются благодаря электрическим (полевым) связям. Ферменты, рецепторы перестанут работать.
Коллоидное серебро намного менее опасно, чем ионное. Но как мне видится, ионному сложно попасть в организм через желудок, поскольку HCl + Ag = AgCl + H2. Т.е. просто образуется плохорастворимое хлористое серебро при взаимодействии с желудочным секретом, и выпадет в осадок
Наверняка, вы можете найти массу мнений на этот счет в интернете, не хочу много здесь писать не по теме форума.
Улыбнули про хайтек - это ужасно древние технологии. Хайтек - это искусственная моторная нейросеть, обучающаяся на основании данных с набора беспроводных гироскописческих датчиков на теле, работающих в единой шкале времени. Сеть обучается у мастера и может обучать новичка, например в спорте. Возможно получится сделать промышленный образец до конца года - это одно из моих изобретений. Видите разницу в уровне технологии
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