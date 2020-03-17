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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2078207920802081
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08

  Astacus написав:Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсис :)

Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.

Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине. :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:37

Да, все верно. Только это не причина покупки, а способ использования. Кстати, таким прибором можно обеззаразить воду в домашнем бассейне по копеечной цене. Подключив его к павербанку в походе сделать антибиотик или воду обеззаразить для питья.

Stan78,
Уже придумал как замерить концентрацию очень приблизительно: считать какую работу выполнил элентрический ток при электролизе. Работать должно лучше в деионизированной воде. Сейчас есть такие приборы на али, измеряют напряжение и ток при зарядке от юсб, уверен, что и потребленную мощность тоже считают.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:44

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...
Биржа биржей, а физмет физметом.

Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.
Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем :)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:47

  Astacus написав:Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.

Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!

Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросила :)

Для полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.

Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.

Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо.

Я не технарь. Всю жизнь просто ложки серебряные ставлю в воду ( не кипящую, не горячую), ну и через фильтры стандартные до этого воду пропусаю, и считал, что простого контакта воды с серебром достаточно. Оказывается это не так ? А в чем разница ? Через ионизацию - этот процесс более активный ? Или совсем меняется структура атома или молекулы ? Конечно, просто вставить ложку в воду - коллоидное серебро не получится ? А уз распылитель ? что это ? Обычный пар ? Или какой-то УЗИ ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:08

Разница в концентрациях, соответственно убойности раствора для бактерий и потенциале его применения. Пить серебро не желательно, тк это тяжелый металл. Я попробовал пить по началу, не зная концентрации, по реакции печени - понял, что переборщил :)

Да, коллоид не сделать из ложки без электричества или хим реакции восстановления серебра (так раньше коллоиды получали)
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13

Калинавалера,

А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке воды

УЗ распылитель - ультразвуковой, как в современных увлажнителях воздуха
Востаннє редагувалось Astacus в Сер 18 бер, 2020 15:33, всього редагувалось 2 разів.
Astacus
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...
Биржа биржей, а физмет физметом.

Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.
Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем :)

Да, наладится... Только по какой цене?
Сейчас Европа валится более чем на 5%,
Доу на премаркете тоже готовится к этому...
Все уходят в доллар. Деревянный рупь за день почти минус -6%.
Чувствует моя чуйка, что ещё максимум неделя и биржи прикроют вообще.
Иначе, при таких темпах падения, будет полный коллапс...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:48

  Astacus написав:Калинавалера,

А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке воды

УЗ распылитель - ультразвуковой, как в современных увлажнителях воздуха

1.Конечно чернеет. Ложки чистят. Я зубным порошком чищу. Проводите салфеткой с зубным порошком и все.Даже тереть не нужно. Посуду вообще моют и чистят всю :mrgreen: Не только ложки ....

2. Можно подробнее про "серебро вредно для печени" ? Коллоидное серебро серебро вредно или вы называете раствором серебра то что получается у меня ? :shock: Никаких симптомов не замечено, используем так много лет. То есть серебряную воду не рекомендуете пить ? Я ее употребляю - как обычную воду. Если это можно назвать серебряной водой. Стесняюсь спросить - а если просто пить чай -кофе в которм была серебряная ложка - это то получается ? Серебряная вода ? Это такой старинный обычай . Считается что серебро убивает микробы. Больше я не вникал. А у вас уже "продвинутый подход" к теме - хай тек. Да, особо закупать серебро для этого не нужно , 1 раз купил пару ложек - и всю жизнь "работают" ....
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:01

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...
Биржа биржей, а физмет физметом.

Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.
Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем :)

Продавали свободно летом 2013-го, не выдумывайте, при том с минимальной маржой и с добрый десяток банков точно. Экономика сейчас рушится, ставки рушатся, КуЕ усиливается, это вам не шутки.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09

kalinavalera1

Серебро полезно для организма. Во время средневековых эпидемий, из рабочих серебрянных и медных рудников практически никто не болел. Вредно только в "лошадиных" дозах. Больше 50мкг на литр категорически не рекомендуется. Существенное превышение этой концентрации - эффект будет отравляющим, т.к. ионы серебра заблокируют работу клеточных ионных механизмов и могут деформировать сложные молекулы, вторичные и третичные структуры которых создаются благодаря электрическим (полевым) связям. Ферменты, рецепторы перестанут работать.

Коллоидное серебро намного менее опасно, чем ионное. Но как мне видится, ионному сложно попасть в организм через желудок, поскольку HCl + Ag = AgCl + H2. Т.е. просто образуется плохорастворимое хлористое серебро при взаимодействии с желудочным секретом, и выпадет в осадок

Наверняка, вы можете найти массу мнений на этот счет в интернете, не хочу много здесь писать не по теме форума.

Улыбнули про хайтек - это ужасно древние технологии. Хайтек - это искусственная моторная нейросеть, обучающаяся на основании данных с набора беспроводных гироскописческих датчиков на теле, работающих в единой шкале времени. Сеть обучается у мастера и может обучать новичка, например в спорте. Возможно получится сделать промышленный образец до конца года - это одно из моих изобретений. Видите разницу в уровне технологии ;)
Astacus
 
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