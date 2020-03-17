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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2078207920802081 Додано: Сер 18 бер, 2020 13:08 Astacus написав: Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсис



Пока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.

Вот почему серебро иногда полезнее золота и его стоит иметь всем. Заметка на будущее, если будет вирусный апокалипсисПока нечего делать на карантине, я сделал серебряный ионатор из унцовок. БП - обычный трансформаторный 5В, 2А от CDMA телефона.

Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине. Спасибо, хоть какое-то обоснование покупать серебряные монеты. Причина так себе, но если для Вас этого достаточно, то удачи Вам в экспериментах, если не чем заняться на карантине. Richi Повідомлень: 1332 З нами з: 25.09.08 Подякував: 551 раз. Подякували: 452 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 13:37 Да, все верно. Только это не причина покупки, а способ использования. Кстати, таким прибором можно обеззаразить воду в домашнем бассейне по копеечной цене. Подключив его к павербанку в походе сделать антибиотик или воду обеззаразить для питья.



Stan78,

Уже придумал как замерить концентрацию очень приблизительно: считать какую работу выполнил элентрический ток при электролизе. Работать должно лучше в деионизированной воде. Сейчас есть такие приборы на али, измеряют напряжение и ток при зарядке от юсб, уверен, что и потребленную мощность тоже считают. Astacus Повідомлень: 45 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 13:44 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...

Биржа биржей, а физмет физметом. Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...Биржа биржей, а физмет физметом.

Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.

Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем vladus17 Повідомлень: 1396 З нами з: 21.03.14 Подякував: 122 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 13:47 Astacus написав: Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.



Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!



Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросила



Для полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.



Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.



Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо. Полоскание - это скорее наружное. Внутреннее - пить. Раньше инъекции делали.Кстати, если ничего не помогает от пневмонии, то таким коллоидом делают ингалляции через уз рампылитель. Работает лучше антибиотиков!Я все никак не придумаю как померить концентрацию простым способом, не имея лаборатории под рукой (сам я не химик, но в химии разбираюсь в силу рода бизнеса). Уже придумал даже аналитический МГД генератор для ионного раствора, а что толку - сидя дома ничего не сделаешь. Мне когда-то подарили набор питательных сред на выставке, никак не отыщу, на них бы испытал какие концентрации работают, но скорее всего - жена их уже выбросилаДля полоскания я бы такой стакан от чиваса, как на фото, развел бы на литр воды. Можно и на поллитра. Стакан с таким количеством воды делался минут сорок в деионизированной воде. У меня жена и дети все температурили, я же при первом дискомфорте в горле/носе промывал нос этим раствором и полоскал горло. Просто как рукой снимало все симптомы. Так и не заболел в итоге. Я не добавлял стабилизаторы, только деионизированная вода и серебро. Но раствор через несколько дней деградирует, возможно свет ускоряет этот процесс. Делаю новый и всё.Поэтому боюсь что-то советовать, чтобы не навредить повышенной концентрацией.Еще сделал концентрат в распылителе для обработки рук итп. Хорошо задерживает появление запаха пота, бактерицидное действие налицо.

Я не технарь. Всю жизнь просто ложки серебряные ставлю в воду ( не кипящую, не горячую), ну и через фильтры стандартные до этого воду пропусаю, и считал, что простого контакта воды с серебром достаточно. Оказывается это не так ? А в чем разница ? Через ионизацию - этот процесс более активный ? Или совсем меняется структура атома или молекулы ? Конечно, просто вставить ложку в воду - коллоидное серебро не получится ? А уз распылитель ? что это ? Обычный пар ? Или какой-то УЗИ ? Я не технарь. Всю жизнь просто ложки серебряные ставлю в воду ( не кипящую, не горячую), ну и через фильтры стандартные до этого воду пропусаю, и считал, что простого контакта воды с серебром достаточно. Оказывается это не так ? А в чем разница ? Через ионизацию - этот процесс более активный ? Или совсем меняется структура атома или молекулы ? Конечно, просто вставить ложку в воду - коллоидное серебро не получится ? А уз распылитель ? что это ? Обычный пар ? Или какой-то УЗИ ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 18 бер, 2020 14:14, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4977 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:08



Да, коллоид не сделать из ложки без электричества или хим реакции восстановления серебра (так раньше коллоиды получали) Разница в концентрациях, соответственно убойности раствора для бактерий и потенциале его применения. Пить серебро не желательно, тк это тяжелый металл. Я попробовал пить по началу, не зная концентрации, по реакции печени - понял, что переборщилДа, коллоид не сделать из ложки без электричества или хим реакции восстановления серебра (так раньше коллоиды получали) Astacus Повідомлень: 45 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:13 Калинавалера,



А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке воды



УЗ распылитель - ультразвуковой, как в современных увлажнителях воздуха Востаннє редагувалось Astacus в Сер 18 бер, 2020 15:33, всього редагувалось 2 разів. Astacus Повідомлень: 45 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 14:33 vladus17 написав: наблюдательный написав: Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...

Биржа биржей, а физмет физметом. Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...Биржа биржей, а физмет физметом.

Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.

Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем

Да, наладится... Только по какой цене?

Сейчас Европа валится более чем на 5%,

Доу на премаркете тоже готовится к этому...

Все уходят в доллар. Деревянный рупь за день почти минус -6%.

Чувствует моя чуйка, что ещё максимум неделя и биржи прикроют вообще.

Иначе, при таких темпах падения, будет полный коллапс... Да, наладится... Только по какой цене?Сейчас Европа валится более чем на 5%,Доу на премаркете тоже готовится к этому...Все уходят в доллар. Деревянный рупь за день почти минус -6%.Чувствует моя чуйка, что ещё максимум неделя и биржи прикроют вообще.Иначе, при таких темпах падения, будет полный коллапс... наблюдательный

Повідомлень: 3499 З нами з: 29.04.09 Подякував: 88 раз. Подякували: 367 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 15:48 Astacus написав: Калинавалера,



А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке воды



УЗ распылитель - ультразвуковой, как в современных увлажнителях воздуха Калинавалера,А разве ложечка не окисляется (чернеет)? Оксидная пленка должна бы препятствовать обработке водыУЗ распылитель - ультразвуковой, как в современных увлажнителях воздуха

1.Конечно чернеет. Ложки чистят. Я зубным порошком чищу. Проводите салфеткой с зубным порошком и все.Даже тереть не нужно. Посуду вообще моют и чистят всю Не только ложки ....



2. Можно подробнее про "серебро вредно для печени" ? Коллоидное серебро серебро вредно или вы называете раствором серебра то что получается у меня ? Никаких симптомов не замечено, используем так много лет. То есть серебряную воду не рекомендуете пить ? Я ее употребляю - как обычную воду. Если это можно назвать серебряной водой. Стесняюсь спросить - а если просто пить чай -кофе в которм была серебряная ложка - это то получается ? Серебряная вода ? Это такой старинный обычай . Считается что серебро убивает микробы. Больше я не вникал. А у вас уже "продвинутый подход" к теме - хай тек. Да, особо закупать серебро для этого не нужно , 1 раз купил пару ложек - и всю жизнь "работают" .... 1.Конечно чернеет. Ложки чистят. Я зубным порошком чищу. Проводите салфеткой с зубным порошком и все.Даже тереть не нужно. Посуду вообще моют и чистят всюНе только ложки ....2. Можно подробнее про "серебро вредно для печени" ? Коллоидное серебро серебро вредно или вы называете раствором серебра то что получается у меня ?Никаких симптомов не замечено, используем так много лет. То есть серебряную воду не рекомендуете пить ? Я ее употребляю - как обычную воду. Если это можно назвать серебряной водой. Стесняюсь спросить - а если просто пить чай -кофе в которм была серебряная ложка - это то получается ? Серебряная вода ? Это такой старинный обычай . Считается что серебро убивает микробы. Больше я не вникал. А у вас уже "продвинутый подход" к теме - хай тек. Да, особо закупать серебро для этого не нужно , 1 раз купил пару ложек - и всю жизнь "работают" .... kalinavalera1

Повідомлень: 4977 З нами з: 07.05.11 Подякував: 661 раз. Подякували: 509 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 16:01 vladus17 написав: наблюдательный написав: Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...

Биржа биржей, а физмет физметом. Многие позиции уже распроданы, металла нет и они работают под заказ...Биржа биржей, а физмет физметом.

Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.

Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем Лето 2013го тоже так было. Перестали продавать.Но ничего, со времинем все наладилось, потом и по 1150$ за унц можно было купить в банке без проблем

Продавали свободно летом 2013-го, не выдумывайте, при том с минимальной маржой и с добрый десяток банков точно. Экономика сейчас рушится, ставки рушатся, КуЕ усиливается, это вам не шутки. Продавали свободно летом 2013-го, не выдумывайте, при том с минимальной маржой и с добрый десяток банков точно. Экономика сейчас рушится, ставки рушатся, КуЕ усиливается, это вам не шутки. hxbbgaf Повідомлень: 21486 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1451 раз. Подякували: 2189 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 18 бер, 2020 16:09 kalinavalera1



Серебро полезно для организма. Во время средневековых эпидемий, из рабочих серебрянных и медных рудников практически никто не болел. Вредно только в "лошадиных" дозах. Больше 50мкг на литр категорически не рекомендуется. Существенное превышение этой концентрации - эффект будет отравляющим, т.к. ионы серебра заблокируют работу клеточных ионных механизмов и могут деформировать сложные молекулы, вторичные и третичные структуры которых создаются благодаря электрическим (полевым) связям. Ферменты, рецепторы перестанут работать.



Коллоидное серебро намного менее опасно, чем ионное. Но как мне видится, ионному сложно попасть в организм через желудок, поскольку HCl + Ag = AgCl + H2. Т.е. просто образуется плохорастворимое хлористое серебро при взаимодействии с желудочным секретом, и выпадет в осадок



Наверняка, вы можете найти массу мнений на этот счет в интернете, не хочу много здесь писать не по теме форума.



Улыбнули про хайтек - это ужасно древние технологии. Хайтек - это искусственная моторная нейросеть, обучающаяся на основании данных с набора беспроводных гироскописческих датчиков на теле, работающих в единой шкале времени. Сеть обучается у мастера и может обучать новичка, например в спорте. Возможно получится сделать промышленный образец до конца года - это одно из моих изобретений. Видите разницу в уровне технологии Серебро полезно для организма. Во время средневековых эпидемий, из рабочих серебрянных и медных рудников практически никто не болел. Вредно только в "лошадиных" дозах. Больше 50мкг на литр категорически не рекомендуется. Существенное превышение этой концентрации - эффект будет отравляющим, т.к. ионы серебра заблокируют работу клеточных ионных механизмов и могут деформировать сложные молекулы, вторичные и третичные структуры которых создаются благодаря электрическим (полевым) связям. Ферменты, рецепторы перестанут работать.Коллоидное серебро намного менее опасно, чем ионное. Но как мне видится, ионному сложно попасть в организм через желудок, поскольку HCl + Ag = AgCl + H2. Т.е. просто образуется плохорастворимое хлористое серебро при взаимодействии с желудочным секретом, и выпадет в осадокНаверняка, вы можете найти массу мнений на этот счет в интернете, не хочу много здесь писать не по теме форума.Улыбнули про хайтек - это ужасно древние технологии. Хайтек - это искусственная моторная нейросеть, обучающаяся на основании данных с набора беспроводных гироскописческих датчиков на теле, работающих в единой шкале времени. Сеть обучается у мастера и может обучать новичка, например в спорте. Возможно получится сделать промышленный образец до конца года - это одно из моих изобретений. Видите разницу в уровне технологии Astacus Повідомлень: 45 З нами з: 15.08.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 5 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2078207920802081 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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