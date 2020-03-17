Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19

kalinavalera1



Хорошо. Постараюсь описать популярно все понятия.



Имхо, метод серебряной ложки - плацебо относительно приема внутрь, т.к. ионов очень мало, но он действенен для обеззараживания воды в которой ложка долго лежит, т.к. очень малые концентрации ионов все же образуются. Ионы - это атомарное серебро Ag+. Ваша ложка способна его выделять в воду в минимальных количествах, но эти ионы очень активны при блокировании способности к размножению и даже жизнедеятельности многих микроорганизмов. Поэтому даже малые концентрации работают.



Коллоидное серебро - это большая группа молекул серебра (наночастички металла, а не атомы) размером 5 нм и более, находящиеся в виде взвеси в водной среде. Коллоид образуется за счет образования вокруг наночастицы комплекса из молекул воды. Такие комплексы можно стабилизировать с помощью дополнительных добавок. Его невозможно получить просто положив ложку в воду.



Серебряная вода - это вода с небольшим содержанием ионов серебра, либо которая была обеззаражена с помощью ионов заранее.



Еще есть серебряные фильтры для воды. Имхо, там используется малорастворимая соль хлорид серебра, смешанная с угольным порошком, которая в минимальных количествах выделяет ионы в проходящую через фильтр воду, таким образом ее обеззараживая.



В используемом мной способе образуется концентрированная смесь ионов и коллоидных частиц, соотношение которых между собой также не является статическим, что затрудняет оценку концентрации и требует дополнительных исследований.